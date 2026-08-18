‘Tenemos acuerdo’: Trump suspende aplicación de aranceles de 50 por ciento a Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que suspendió los aranceles del 50 por ciento contra Canadá. (Casa Blanca).

El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump anunció que suspendió los aranceles del 50 por ciento contra Canadá, una medida que había anunciado para entrar en vigor el 19 de agosto por la mañana.

“He pausado los aranceles del 50 por ciento contra Canadá, que estaban programados para comenzar mañana por la mañana por un período de tres días, basado en el hecho de que Canadá y los Estados Unidos tienen un ACUERDO!”, escribió Trump.

Señaló que el gran oleoducto Keystone XL, que Joe Biden dejó de construir hace mucho tiempo, hora podría “resucitar”.

Canadá y EU negocian de última hora

El primer ministro canadiense, Mark Carney, y Trump han hablado dos veces por teléfono en los últimos dos días sobre las negociaciones comerciales en curso, incluida otra llamada el martes por la tarde, informó la oficina de Carney, subrayando el impulso de última hora para alcanzar un acuerdo antes del plazo.

“Estamos negociando”, dijo a la prensa el lunes el primer ministro canadiense, Mark Carney. “Las negociaciones son muy intensas y delicadas. Este no es el momento de hablar de negociaciones en público”.

Los dos países han forcejeado durante décadas por el comercio, pinchándose mutuamente sin descanso en puntos sensibles como las importaciones canadienses de madera y el acceso de Estados Unidos al mercado lácteo de Canadá.

De algún modo, los dos vecinos lograron de todas formas seguir siendo amigos, aliados y socios comerciales. Soldados canadienses combatieron junto a los estadounidenses en Afganistán después del 11 de septiembre.

La frontera de cinco mil 800 kilómetros entre Estados Unidos y Canadá no está defendida, y casi 330 mil personas y bienes por valor de dos mil millones de dólares la cruzan cada día; 800 mil canadienses viven en Estados Unidos.

-Con información de AP.