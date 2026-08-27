Clima ‘ardiente’ en la Península de Yucatán: Prevé temperaturas extremas este viernes 28 de agosto

Así estará el clima en la Península de Yucatán el viernes 28 de agosto.

El clima en la Península de Yucatán para el viernes 28 de agosto anticipa calor intenso. El SMN pronostica máximas de hasta 39.7°C en Mérida, con cielos despejados. La onda tropical 32 podría generar algunas lluvias en Campeche.

Cielo despejado sobre las playas de Cancún, Quintana Roo. Fuente: SMN.

¿Qué temperaturas se esperan en Yucatán este viernes?

En Mérida, Yucatán, la temperatura actual es de 29.3°C. Durante el día, se esperan valores entre los 20°C y 41°C en varios municipios como Mérida. Los vientos soplarán a 11 km/h.

Mérida tendrá la temperatura más alta de la región, con una máxima de 39.7°C. Por contraste, Cancún y Chetumal registrarán una mínima de 25.0°C y una máxima de 32.0°C, con vientos de 11 km/h.

¿Habrá lluvias en Quintana Roo este viernes?

Las ciudades costeras como Cancún, Tulum y Playa del Carmen presentarán cielos despejados. Tulum tendrá una mínima de 23.3°C y máxima de 34.0°C, con vientos de 9 km/h.

En Playa del Carmen, las temperaturas estarán entre 23.7°C y 34.3°C. Chetumal, en Quintana Roo, tendrá una mínima de 25.0°C y una máxima de 32.0°C. La onda tropical 32 podría generar lluvias fuertes en Campeche.

¿Cómo estará el clima en la Península este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

viernes 28 de agosto: Máxima de 41°C, Mínima de 21°C, Despejado, viento de 11 km/h.

sábado 29 de agosto: Máxima de 39°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.

domingo 30 de agosto: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h.

El fin de semana verá un ligero descenso en las temperaturas máximas, pero el calor persistirá en la Península. Los cielos estarán despejados, con posibilidad de lluvias aisladas por la onda tropical 32.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Yucatán?

Ante las altas temperaturas, es crucial mantenerse hidratado y beber mucha agua. Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas, para prevenir golpes de calor.

Se aconseja usar ropa ligera, de colores claros y manga larga. También es importante aplicar protector solar con regularidad y buscar la sombra. Proteger a niños y adultos mayores del sol es fundamental.

Fuente: CONAGUA

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