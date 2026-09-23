¿México se prepara para otro acuerdo comercial? Esto negocia con India ante los aranceles de Trump

México e India preparan acuerdo comercial: estos son los productos que están sobre la mesa. (Cuartoscuro/Shutterstock)

India acelera las negociaciones comerciales con Canadá y México mientras las tres economías buscan nuevos mercados y socios ante el impacto de las políticas arancelarias del presidente Donald Trump.

Funcionarios de India y Canadá planean celebrar una quinta ronda de conversaciones a partir del 5 de octubre, aprovechando los avances de las negociaciones que concluyeron la semana pasada, según fuentes familiarizadas con el asunto.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el martes que es probable que su homólogo indio, Narendra Modi, visite el país en diciembre, lo que confirmaría un acuerdo que podría firmarse entonces.

¿En qué van las negociaciones entre México e India?

Por otra parte, Nueva Delhi está ultimando un marco con México para iniciar negociaciones comerciales formales, señalaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son confidenciales. Los funcionarios buscan avanzar más rápido en las negociaciones comerciales mientras los tres países intentan diversificar sus vínculos comerciales.

El Ministerio de Comercio e Industria de India no respondió a una solicitud de comentarios. La Secretaría de Economía de México, que supervisa las negociaciones comerciales del país, señaló que se realiza un análisis para un posible acuerdo, aunque todavía no existe una propuesta concreta ni definitiva.

Las tres economías, con un producto combinado de más de 8 billones de dólares, enfrentan las perturbaciones derivadas de las políticas comerciales de Trump. México busca alcanzar un acuerdo con Estados Unidos mientras ambas partes negocian cambios a su tratado vigente, en tanto que las conversaciones entre Canadá y EU colapsaron el mes pasado. EU es, por amplio margen, el mayor mercado de exportación tanto para Canadá como para México.

India, mientras tanto, enfrenta nuevas amenazas arancelarias por una nueva ley que otorga a Trump la facultad de imponer gravámenes de hasta 100 por ciento a los países que compren petróleo y gas rusos. Nueva Delhi alcanzó un acuerdo comercial provisional con Estados Unidos a comienzos de este año y mantiene negociaciones sobre la tasa arancelaria.

¿Cuándo estará listo el acuerdo comercial entre India y Canadá?

Se espera que Modi visite Canadá en diciembre y firme un acuerdo comercial ya concluido, informó The Globe and Mail, citando al enviado de Nueva Delhi, Dinesh Patnaik. Es probable que el viaje coincida con la reunión del Grupo de los 20 en Miami.

Carney describió el martes la relación de Canadá con India como “excepcionalmente importante” y dijo que las negociaciones comerciales avanzaron bien, en línea con los comentarios formulados por su ministro de Comercio, Maninder Sidhu, en una entrevista con Bloomberg TV esta semana.

El acercamiento de India a Canadá y México se suma a una intensa actividad diplomática comercial que, según funcionarios, está dando al país mayor acceso a mercados extranjeros. Nueva Delhi alcanzó acuerdos con Reino Unido, Omán y Nueva Zelanda durante el último año y concluyó prolongadas negociaciones con la Unión Europea, al tiempo que mantiene conversaciones con una lista creciente de otras economías.

El comercio bilateral de India con Canadá y México ascendió a cerca de 8 mil millones de dólares con cada país durante el periodo 2025-2026.

¿Cuáles son los productos que México busca introducir en India?

México busca mayor acceso al mercado indio para su tequila, frutas y componentes automotrices, según fuentes al tanto de los planes. Nueva Delhi, por su parte, quiere que México reduzca las barreras para productos como automóviles, autopartes y acero, señalaron.

El año pasado, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum impuso aranceles de entre 5 y 50 por ciento al acero y otros productos procedentes de naciones asiáticas que no tienen acuerdos comerciales con México.

India busca concluir un acuerdo comercial preferencial limitado que abarque solo un pequeño número de productos, según las fuentes. Se espera que los términos de negociación se firmen pronto y ambas partes prevén concluir las conversaciones en diciembre, agregaron.