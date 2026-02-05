Trump reduce aranceles a India a 18%... pero deberá comprar 500 mil mdd en productos de EU

Narendra Modi, primer ministro indio, envió a su asesor de seguridad a EU para reducir tensiones con EU.

A principios de septiembre, poco después de que el primer ministro indio, Narendra Modi, mantuviera una reunión amistosa con Vladimir Putin y Xi Jinping en China, envió a su asesor de seguridad nacional a Washington para ayudar a suavizar las tensiones en los vínculos.

Ajit Doval llegó con un mensaje para el Secretario de Estado Marco Rubio: India quería dejar atrás la acritud entre las dos naciones y volver a negociar un acuerdo comercial, según funcionarios de Nueva Delhi familiarizados con la reunión, que pidieron no ser identificados porque las discusiones eran privadas.

Doval le dijo a Rubio que India no se dejaría intimidar por el presidente estadounidense Donald Trump y sus principales asesores, según las fuentes, y que estaría dispuesta a esperar hasta que termine su mandato, tras haber enfrentado otras administraciones estadounidenses hostiles en el pasado.

Sin embargo, Nueva Delhi quería que Trump y sus asesores moderaran sus críticas públicas a India para poder encauzar las relaciones, afirmó Doval en la reunión.

Trump dijo que India tenía una ‘economía muerta’

En aquel momento, India estaba dolida por los insultos de Trump y los aranceles del 50 por ciento que había impuesto a sus productos en agosto.

El presidente estadounidense había calificado a India de economía “muerta” con aranceles elevados y había afirmado que financiaba la guerra de Putin en Ucrania comprando petróleo ruso.

Poco después de la reunión de Doval, de la que no se había informado previamente, surgieron los primeros indicios de una disminución de las tensiones.

El 16 de septiembre, Trump llamó a Modi el día de su cumpleaños y lo elogió por su “excelente trabajo”.

Para finales de año, ambos líderes habían hablado cuatro veces más por teléfono mientras avanzaban lentamente hacia un acuerdo para reducir los aranceles.

¿Qué sabemos del acuerdo entre Trump y Modi?

Randhir Jaiswal, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, negó que la reunión entre Doval y Rubio se hubiera celebrado al ser preguntado al respecto durante una sesión informativa regular el jueves.

Un portavoz del Departamento de Estado de EU afirmó que, siguiendo la práctica diplomática habitual, no revela los detalles de las conversaciones privadas.

El lunes, Trump anunció que había llegado a un acuerdo comercial con Modi que reduciría los aranceles sobre los productos de la India al 18 por ciento, una cifra inferior a la de la mayoría de sus pares asiáticos.

También se eliminó un arancel punitivo del 25 por ciento que el líder estadounidense había impuesto a la India por comprar petróleo ruso.

A su vez, Trump afirmó que la India acordó comprar 500 mil millones de dólares en productos estadounidenses, pasar a comprar petróleo venezolano y reducir a cero los aranceles sobre las importaciones estadounidenses.

El gobierno de Modi no ha confirmado esos detalles y ninguna de las partes ha publicado documentación que codifique el acuerdo.

“El año pasado, los negociadores, tanto en Estados Unidos como en la India, trabajaron arduamente para llevarnos a este punto”, declaró Nisha Biswal, socia de The Asia Group y exsecretaria de Estado Adjunta de Estados Unidos para Asuntos de Asia Meridional y Central, en una entrevista con Bloomberg TV. “Es beneficioso tanto para Estados Unidos como para la India que finalmente se esté abriendo al comercio global”.