Miss Jamaica demanda a Miss Universo tras caída durante el certamen: Tuvo lesión cerebral y hemorragias

Miss Jamaica estuvo en la UCI en Tailandia tras su accidente y días después fue trasladada a una clínica en su país. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/EFE/Cortesía Miss Universo)

¡Otra polémica para Miss Universo! El certamen de belleza internacional fue demandado por Gabrielle Henry, Miss Jamaica, quien participó en la edición del año pasado, en la cual la mexicana Fátima Bosch se convirtió en la ganadora.

La denuncia de la modelo y oftalmóloga está relacionada con el accidente que vivió en una de las competencias preliminares del concurso, ya que Gabrielle Henry cayó desde lo alto del escenario cuando modelaba un vestido de noche.

Los videos del momento muestran que, tras el accidente, la contendiente fue sacada del evento en una camilla a través del escenario, mientras las otras modelos aún estaban desfilando. Miss Jamaica fue llevada en aquel momento al hospital.

A Gabrielle Henry le tomó casi un año recuperarse, ya que presentó lesiones cerebrales, hemorragias, lesiones y una fractura; por lo que ahora se encuentra demandando a Miss Universo, organización de la cual es parte Raúl Rocha Cantú.

¿Por qué Gabrielle Henry demandó a Miss Universo?

Gabrielle Henry presentó la denuncia contra la Organización Miss Universo —que engloba tanto a la empresa matriz JKN Legacy, Inc. como a la copropietaria Legacy Holding Group USA, Inc.— el pasado 21 de septiembre.

La modelo explicó, durante una entrevista que brindó a Good Morning America, que la organización presuntamente no tenía los protocolos de seguridad necesarios para el espectáculo y señaló que se priorizó la estética antes de la protección.

Henry indicó que el final del escenario por el cual cayó no tenía las señalizaciones adecuadas para evitar accidentes: “Esta abertura no estaba vallada, iluminada ni señalizada”, dijo e indicó que no había ninguna marca de seguridad.

Gabrielle también afirmó en el programa que las concursantes se quejaron de esta situación durante los ensayos. Además, advirtieron que la luz sobre el escenario era tan fuerte que cegaba; sin embargo, no se habrían tomado las precauciones necesarias.

Miss Jamaica pasó varios días internada en la Unidad de Cuidados Intensivos en Tailandia, antes de se trasladada a una clínica en su país. (Foto: Captura de pantalla)

Es por ello que la modelo también indica que se cometió supuesta negligencia: “Se deberían haber tomado y se podrían haber tomado las medidas adecuadas; era responsabilidad de quienes habían organizado el escenario y habían instalado la iluminación asegurarse de que también estuvieran presentes los mecanismos de protección”, afirmó en la entrevista.

Miss Jamaica también reveló que, previo a su caída, ella siguió las instrucciones que le dieron: “Me detuve cuando me dijeron que lo hiciera, miré a las cámaras y, cuando me indicaron que siguiera, giré a la izquierda, tal y como me habían indicado”, añadió para Good Morning America.

La denuncia, interpuesta en el Tribunal Superior de Delaware, en Estados Unidos, contempla cinco cargos en contra de Miss Universo.

¿Qué lesiones presentó Miss Jamaica tras el accidente en Miss Universo?

En la entrevista, Miss Jamaica explicó que la abertura por la cual cayó tenía una profundidad de un metro y medio; en el fondo se encontraba el equipo de iluminación sobre el cual acabó la modelo.

Inicialmente, Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization, emitió un comunicado en el que afirmó que Gabrielle estaba bien y que no había sufrido ninguna fractura; no obstante, la había llevado al hospital.

Poco después, la doctora Phylicia Henry-Samuels, su hermana, explicó que la recuperación de Miss Jamaica no estaba siendo favorable y que pasaría unos días en la Unidad de Cuidados Intensivos.

En la entrevista con Good Morning America, ella afirmó no recordar su caída, ya que lo primero que viene a la mente cuando rememora ese momento es a su mamá parada junto a ella con una expresión de preocupación.

Tras el accidente, Henry perdió el conocimiento y, luego de una evaluación médica, se determinó que tenía “una lesión cerebral traumática con hemorragia subaracnoidea aguda, contusión hemorrágica del lóbulo frontal y hemorragia subdural”, además de lesiones en la cara y una fractura.

“Pasé noches en vela con fuertes dolores de espalda y dolores de cabeza indescriptibles y terriblemente dolorosos”, añadió en una publicación sobre el largo proceso de recuperación.

Gabrielle estuvo internada en un hospital de Tailandia, en donde se realizó Miss Universo 2025; tras ello, siguió su recuperación en Jamaica. La modelo volvió a aparecer en público hasta mayo de 2026, pero en silla de ruedas.

¿Qué dijo Miss Universo ante la demanda de Gabrielle?

Ante la denuncia de Gabrielle Henry, People se contactó con Miss Universo, quien aseguró que no tenía conocimiento de la demanda, por lo cual aseguró que no podía hablar al respecto.

Además, agregaron: “La responsabilidad de la producción del 74.º concurso de Miss Universo en Tailandia, incluyendo el lugar, el escenario y la seguridad en el sitio, recae en las entidades anfitrionas y productoras, MGI y Miss Universo Tailandia, bajo la dirección del Sr. Nawat Itsaragrisil”.

Miss Universo aseguró que la demanda debería ser contra los organizadores del evento en Tailandia. (Foto: Captura de pantalla)

También recordaron que Miss Universo presuntamente se encargó de pagar los gastos médicos de Gabrielle Henry, incluso cuando afirman que no les correspondía a ellos, sino a MGI como organizadores del evento.

Al respecto, Joseph Ciaccio, el abogado de Miss Jamaica, negó que Miss Universo cumpliera su promesa de pagar los gastos de la modelo e indicó que la respuesta que dio la organización es común en este tipo de casos.

“Por lo general, a cualquier demandado le conviene decir que no lo ha revisado, para así no poder hacer comentarios”, dijo para la revista.