¿Cómo va el huracán ‘Polo’? Impactará dos veces en México y se encaminará hacia EU

¿Cómo va el huracán 'Polo'? Se prevé que impacte dos veces en México y se encamine hacia EU. (Cuartoscuro)

El huracán ‘Polo’, degradado este sábado a categoría 4 tras permanecer más de 48 horas con la máxima intensidad, amenaza con un doble impacto en el noroeste de México y con extender sus lluvias hasta Estados Unidos, mientras meteorólogos mexicanos descartaron que su coincidencia con otros ciclones del Pacífico pueda generar un “superhuracán”.

El Gobierno mexicano previó en conferencia de prensa que ‘Polo’ toque tierra el lunes en la zona central de Baja California Sur, posiblemente como huracán categoría 1 o 2, y después cruce hacia el golfo de California para alcanzar Sonora el martes, convertido en tormenta tropical.

El ciclón se encontraba después de las 9:00 horas de este sábado como huracán categoría 4, a 585 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora, rachas de 305 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora.

Aunque perdió fuerza, ‘Polo’ dejó ya un registro excepcional, pues acumuló más de 48 horas no consecutivas como huracán categoría 5, con lo que superó marcas anteriores de permanencia con esa intensidad en el Pacífico oriental, según explicó Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, ‘Polo’ se convirtió en el segundo fenómeno más intenso por presión mínima, solo detrás de ‘Patricia’ (2015); el tercero en viento máximo sostenido, por encima de ‘John’ (2024), ‘Kenna’ (2002) y ‘Otis’ (2024); y presentó la tercera intensificación más rápida, detrás de ‘Patricia’ y ‘Otis’.

Las autoridades anticipan además un episodio de lluvias que trascenderá la trayectoria directa del ciclón.

Entre el 26 y el 29 de septiembre podrían acumularse entre 150 y 250 milímetros de lluvia en zonas de Baja California Sur y Sonora, y entre 75 y 150 milímetros en Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Vázquez Romaña explicó que ‘Odalys’, otro ciclón activo en el Pacífico, aportará humedad y vapor de agua que ‘Polo’ incorporará a su circulación, lo que favorecerá precipitaciones intensas en el noroeste mexicano y podría extender sus efectos hasta Nuevo México, en Estados Unidos.

Sin embargo, el especialista descartó que la presencia simultánea de varios ciclones implique que puedan fusionarse o crear un supuesto “superhuracán”.

Explicó que existe el llamado efecto Fujiwhara, por el que dos ciclones suficientemente próximos pueden interactuar, pero aseguró que ese escenario no se prevé entre los sistemas actuales del Pacífico.

México mantiene preparativos ante la llegada de ‘Polo’, incluidos 554 refugios temporales en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, mientras Protección Civil y Conagua despliegan personal y equipos en las zonas que podrían resultar más afectadas.