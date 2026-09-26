Trayectoria del huracán ‘Polo’: ¿Cuándo tocaría tierra en México y qué intensidad tendrá?

Se prevén lluvias intensas en Baja California Sur y Sonora por el huracán 'Polo'. (Foto: Cuartoscuro)

El huracán ‘Polo’, actualmente de categoría 4, se estaría acercando a las costas de México en los próximos días, por lo que se prevé que toque tierra la tarde del lunes, aún como un ciclón intenso.

‘Polo’ se encuentra en la categoría 4 de la escala Saffir-Simpson y se localiza a 585 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, por lo que se mantiene vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Eugenia hasta Santa Fe.

En conferencia de prensa, Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que ‘Polo’ mantuvo la categoría 5 por más de 48 horas, por lo que podría romper un récord como un ciclón potente por más tiempo.

Advirtió que el huracán ‘Odalys’, de categoría 2 y que también está en el océano Pacífico, podría ayudar a fortalecer a ‘Polo’ en los próximos días.

El huracán ‘Odalys’ se debilitó este sábado a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localiza a 1.470 km al oeste de Cabo San Lucas, B.C.S.

Actualmente, presenta vientos máximos sostenidos de 165 km/h, rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el norte a 11 km/h. Debido a su distancia, no afecta al territorio mexicano.

¿Cómo afectaría el huracán ‘Odalys’ a ‘Polo’?

Vázquez Romaña indicó que, aunque el huracán ‘Odalys’ no está cerca de las costas mexicanas, sí podría afectar a ‘Polo’, pues ambos están activos en el océano Pacífico.

“Va a tener cierta influencia en la circulación de ‘Polo’ y, sobre todo, lo que va a pasar con ‘Odalys’ es que va a dejar una gran cantidad de humedad y de vapor de agua que ‘Polo’ va a retomar y eso es lo que va a estar generando un escenario muy lluvioso sobre Baja California Sur y Sonora”, explicó.

El funcionario informó que se mantiene vigilancia sobre otra zona de baja presión en el Pacífico que tiene 90% de probabilidad de evolucionar a un ciclón tropical.

“Tenemos esta otra zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico; tiene 90% de probabilidad de que se desarrolle en los próximos días y la estamos manteniendo también bajo vigilancia”, anunció el coordinador del SMN.

Huracán ‘Polo’ rompe récord

Fabián Vázquez Romaña destacó que el huracán ‘Polo’ ha mantenido la categoría 5 por más de 48 horas en lo que lleva todo su periodo de vida.

“Por lo cual ya está rompiendo los récords de los más longevos con esta intensidad en el océano Pacífico oriental”, recalcó.

Trayectoria del huracán ‘Polo’: ¿Cuándo tocará tierra?

El coordinador del SMN explicó que actualmente el huracán ‘Polo’ está lejos de las costas de México. Detalló que sus bandas nubosas no están afectando territorio nacional, pero se espera que gradualmente comience a recurvar, lo que va a estar ya llevando a una trayectoria con rumbo a la península de Baja California Sur.

“Se está moviendo hacia el oeste-noroeste, pero esperamos que los próximos días comience ligeramente a recurvar hacia el nor-noroeste”, indicó.

Además, se espera que durante todo este sábado el ciclón mantenga la categoría 4 mientras avanza hacia la costa de México.

Para la mañana del domingo, se espera que el huracán ‘Polo’, ya como un ciclón de categoría 3, comience a desplazarse más hacia el nornoreste y se prevé que esté encaminado hacia el norte del país, esto debido a la influencia de un sistema de presión.

“Esperamos que el día lunes en la tarde esté acercándose ya a la costa de México este ciclón, específicamente en la porción central de Baja California Sur, donde estaría impactando de acuerdo al pronóstico entre una categoría 2 o 1”, destacó.

Resaltó que el pronóstico actual es que va a ser un huracán de categoría 2, considerando que ahorita está como categoría 4.

Después seguirá su camino por el mar del Golfo de California y finalmente va a entrar en proceso de disipación sobre Sonora y Chihuahua ya para la próxima semana.