Muere el boxeador Arturo ‘Lobito’ Torres tras desvanecerse en el ring: ‘Te extrañaré el resto de mi vida’

El tío de Arturo ‘Lobito’ Torres confirmó el fallecimiento del boxeador a través de una publicación en sus redes sociales. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Pexels)

Arturo ‘Lobito’ Torres, un boxeador mexicano de 26 años, falleció tras su última pelea. Una presentación que terminó con nocaut técnico, luego de que el réferi detuviera el encuentro ante el estado en el que se encontraba el deportista.

La noticia del fallecimiento de Arturo ‘Lobito’ Torres fue confirmada por su tío Octavio Torres a través de una publicación en sus redes sociales: “¡Te llevaré en mi alma para siempre! Una parte de mí, de mi ser, de mi sangre, se ha desprendido, pero sé que tu recuerdo estará para siempre en mí”, escribió.

La última pelea de ‘Lobito’ fue contra Gilberto ‘Torito’ García en el Parque Vicente Guerrero. Tras la pelea, Arturo Torres fue atendido por su equipo, quienes lo sacaron en camilla para trasladarlo de inmediato al hospital, en donde estuvo internado una semana antes de fallecer.

Octavio Torres también afirmó que echará de menos las conversaciones con su sobrino, quien solía acercarse para pedirle consejos como si él fuera su padre: “Te extrañaré el resto de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar”, añadió.

¿Cómo fue la última pelea de Arturo ‘Lobito’ Torres?

‘Lobito’ Torres subió al ring el pasado 19 de septiembre para una pelea contra Gilberto ‘Torito’ García. El encuentro se extendió a siete asaltos antes de que el réferi detuviera la pelea y el padre de Arturo tirara la toalla.

La pelea tuvo un constante dominio de ‘Torito’ sobre Torres, quien, en el round final, no lograba hacer frente a los golpes de su contrincante. En sus últimos segundos sobre el ring, Arturo optó por abrazar a su contrincante.

Ante ello, el réferi paró la pelea y, al mismo tiempo, Jesús Torres, el padre de ‘Lobito’, tiró la toalla sobre el ring, una decisión que todos aprobaron debido al estado en el que se encontraba el joven.

“Ya no tenía sentido (seguir con la pelea). Los golpes a la cara, a la mandíbula, eran cada vez más frecuentes”, indicaron los comentaristas del encuentro. Una vez que se declaró a ‘Torito’ García como ganador, entró el equipo de Torres para atenderlo, ya que él cayó sobre la lona y no volvió a levantarse.

“Se estaba convulsionando arriba del ring, ya después llegó la camilla, la ambulancia se tardó un poco”, recordó Ángel ‘Lobo’ Torres, su hermano mayor, en un encuentro con los medios de comunicación.

¿Qué le pasó a Arturo ‘Lobito’ Torres tras el nocaut técnico?

Una vez arriba de la ambulancia, Arturo Torres fue trasladado al Hospital General de Mexicali, en donde los médicos lo atendieron. De acuerdo con su hermano, ‘Lobito’ llegó inconsciente a la clínica.

“Llegó grave, no sé exactamente cómo se dice, pero tenemos venitas atrás en el cerebro y sangró de esas venas, no tenía coágulos”, afirmó Ángel en la conversación.

Según la descripción del cuadro médico, ‘Lobito’ Torres habría presentado una hemorragia cerebral, un tipo de accidente cerebrovascular que provoca que la sangre se acumule entre el cerebro y el cráneo, indica Cleveland Clinic.

Esta condición es grave debido a que ocasiona que el oxígeno no llegue al cerebro. Cuando esto ocurre, las células cerebrales comienzan a morir, por lo cual la atención médica inmediata es vital.

Ángel compartió que su hermano había sido llevado a cirugía, la cual fue exitosa. Tras ello, Arturo Torres fue inducido al coma para su recuperación, por lo que esperaban que su salud mejorara con los días.

Dado que la familia tuvo que correr con los gastos médicos, los seres queridos del boxeador pidieron apoyo en redes sociales. Además, la Liga de Box Amateur de Mexicali organizó una pelea benéfica para brindar respaldo.

No obstante, Arturo ‘Lobito’ Torres falleció. Tras darse a conocer la noticia, Gilberto ‘Torito’ García lamentó los hechos a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales.

“Te nos adelantaste, hermano, eres un guerrero, siempre estarás en nuestros corazones, la porra seguirá sonando en todas partes. Fue un honor pelear en contra de un guerrero, mi más sentido pésame a la familia Torres”, escribió.