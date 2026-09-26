F1 EN VIVO Gran Premio de Azerbaiyán 2026: ¿Dónde y a qué hora ver a ‘Checo’ Pérez en Bakú HOY?

‘Checo’ Pérez ganó el Gran Premio de Azerbaiyán en 2021 y 2023, mismo año en el que ganó la carrera Sprint. (Foto: Cadillac F1 Team/ Imagen generada con IA Gemini)

El Gran Premio de Azerbaiyán es más que una fecha en el calendario para Sergio ‘Checo’ Pérez. El mexicano tiene una historia particularmente destacada en el circuito callejero de Bakú, donde ha conseguido algunos de los resultados más importantes de su trayectoria en la Fórmula 1.

Antes de esta edición, Pérez suma cinco podios en el trazado. El mexicano terminó tercero en 2016 y 2018, mientras que en 2022 fue segundo. A esos resultados se suman sus triunfos en primer lugar de 2021 y 2023, ambos con Red Bull. En este último año, además, se impuso en la carrera Sprint, por lo que consiguió subir a lo más alto del podio en tres ocasiones durante sus participaciones en Bakú.

Ahora, ‘Checo’ llega con un objetivo distinto: conseguir sus primeros puntos de la temporada con Cadillac. El equipo estadounidense debuta este año en la Fórmula 1 y, hasta antes del GP de Azerbaiyán, tanto el mexicano como su compañero Valtteri Bottas aparecen sin unidades en el campeonato de pilotos.

'Checo' Pérez corre este fin de semana en Bakú, en donde suele tener buenos resultados. (Foto: EFE) (ALI HAIDER/EFE)

Gran Premio de Azerbaiyán 2026 HOY: ¿A qué hora es la carrera de ‘Checo’?

Los aficionados mexicanos tendrán que madrugar nuevamente para seguir la actividad de la Fórmula 1 en Bakú. El Gran Premio de Azerbaiyán se celebra a las 5:00 horas, tiempo del centro de México, este sábado 26 de septiembre.

Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026.

sábado 26 de septiembre de 2026. Hora: 5:00 horas, tiempo del centro de México.

5:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Circuito callejero de Bakú.

La programación de este fin de semana será diferente a la habitual para la Fórmula 1. Por primera vez desde que Azerbaiyán forma parte del calendario, la carrera no se disputará en domingo.

El motivo es el Día del Recuerdo de Azerbaiyán, que se conmemora el domingo 27 de septiembre. Se trata de una jornada nacional dedicada a recordar a los soldados que murieron durante la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj.

¿Dónde ver el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 EN VIVO?

Los aficionados que quieran seguir el Gran Premio de Azerbaiyán desde México podrán hacerlo mediante distintas plataformas de transmisión. Sin embargo, para acceder a estas opciones es necesario contar con una suscripción. Las alternativas disponibles son:

Sky Sports.

Izzi.

F1 TV Pro.

Además, en El Financiero Deportes se podrán seguir las actualizaciones más importantes del Gran Premio de Azerbaiyán, así como la información relacionada con la participación del piloto mexicano.

'Checo' Pérez larga en última posición tras ser penalizado con 3 lugares. (Foto: Cuartoscuro.com). (Daniel Augusto)

¿Cómo quedó la parrilla de salida del GP de Azerbaiyán 2026?

La clasificación del GP de Azerbaiyán terminó con George Russell en la pole, tras superar por 837 milésimas a Charles Leclerc. Kimi Antonelli perdió el control de su Mercedes en las primeras curvas y dañó la suspensión delantera izquierda. Aunque avanzó de la Q1, ya no pudo participar en la segunda ronda.

Tras la clasificación, ‘Checo’ Pérez recibió una penalización de tres lugares por bloquear a Oscar Piastri durante una vuelta rápida. Por esta sanción, el mexicano largará desde el puesto 22 en el GP de Azerbaiyán. Carlos Sainz también fue castigado con cinco posiciones por lo cual sale desde el lugar número 14.

George Russell — Mercedes Charles Leclerc — Ferrari Oscar Piastri — McLaren Isack Hadjar — Red Bull Lando Norris — McLaren Lewis Hamilton — Ferrari Pierre Gasly — Alpine Max Verstappen — Red Bull Franco Colapinto — Alpine Oliver Bearman — Haas Liam Lawson — Racing Bulls Alexander Albon — Williams Esteban Ocon — Haas Carlos Sainz — Williams Arvid Lindblad — Racing Bulls Kimi Antonelli — Mercedes Gabriel Bortoleto — Audi Nico Hülkenberg — Audi Valtteri Bottas — Cadillac Fernando Alonso — Aston Martin Lance Stroll — Aston Martin Sergio ‘Checo’ Pérez — Cadillac

¿Cómo es el circuito callejero de Bakú?

El Baku City Circuit es uno de los trazados más particulares del calendario de Fórmula 1. Se trata de un circuito urbano de 6.003 kilómetros, compuesto por 20 curvas, en el que los pilotos deben completar 51 vueltas para cubrir una distancia total de 306.049 kilómetros.

La pista combina zonas muy diferentes entre sí. Uno de sus principales atractivos es la enorme recta ubicada junto a la costa de Bakú, que alcanza aproximadamente 2.2 kilómetros. En este tramo, la velocidad punta y el rebufo pueden convertirse en factores importantes para los adelantamientos.

Después de esa sección rápida, el circuito cambia completamente de carácter cuando se adentra en la Ciudad Vieja. Allí aparecen sectores estrechos y sinuosos, en los que los pilotos tienen poco margen para cometer errores.

Así es el circuito de Bakú, pista donde se corre el GP de Azerbaiyán. (Foto: F1)

Esa combinación obliga a los equipos a encontrar un equilibrio complicado en la puesta a punto. Una mayor carga aerodinámica puede favorecer el comportamiento del monoplaza en las curvas, pero también puede representar una desventaja en la larga recta principal.

El circuito recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 2016, cuando la competencia se disputó bajo el nombre de Gran Premio de Europa. Un año después llegó el primer Gran Premio de Azerbaiyán.

¿Cómo va el campeonato de la F1? El puntaje antes del GP de Azerbaiyán

La pelea por el campeonato de pilotos tiene a Mercedes al frente antes de la carrera en Bakú. Kimi Antonelli ocupa el primer lugar con 292 puntos, seguido por su compañero George Russell, quien suma 211. El tercer puesto corresponde a Lewis Hamilton, de Ferrari, con 191 unidades.

En el campeonato de constructores, Mercedes también ocupa el primer lugar con 503 puntos. Ferrari es segundo con 358, mientras que McLaren aparece tercero con 306. Red Bull Racing ocupa la cuarta posición con 230 unidades y Racing Bulls completa los primeros cinco lugares con 77 puntos.

Para Cadillac, el escenario es distinto: la escudería se encuentra en su primera temporada en la máxima categoría y todavía no suma puntos con ninguno de sus dos pilotos. Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas aparecen en los últimos lugares de la clasificación, ambos con cero unidades.