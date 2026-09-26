Desaparición del Ayuntamiento de Juchitán: Salomón Jara designa a nuevo comisionado municipal

El nuevo comisionado es originario de Juchitán y cuenta con una trayectoria relacionada con la atención de emergencias. (Foto: Gobierno de Oaxaca)

Juchitán de Zaragoza tendrá una nueva figura al frente de su administración municipal. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal, luego de que el Congreso del Estado aprobara la desaparición del Ayuntamiento.

El nombramiento ocurre en medio de la crisis política que atraviesa el municipio del Istmo, derivada de la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano y del proceso iniciado en su contra por delitos que le son imputados por las autoridades.

Con la designación de Vásquez Jiménez, el Gobierno estatal busca mantener en funcionamiento las áreas de la administración municipal y garantizar la prestación de los servicios públicos a la población, mientras se define la conducción institucional del municipio.

¿Qué se sabe sobre el nuevo comisionado de Juchitán?

El nuevo comisionado es originario de Juchitán y cuenta con una trayectoria relacionada con la atención de emergencias. Es fundador y encargado del Heroico Cuerpo de Bomberos de Juchitán, institución desde la cual ha participado en labores de auxilio y respuesta ante situaciones de emergencia.

A su experiencia en este ámbito se suma una carrera de 19 años como comunicador. Vásquez Jiménez es locutor certificado de la estación XH-TEKA 91.7, perteneciente a la Corporación Radiofónica Oaxaqueña.

En esa emisora conduce el noticiero “Xtiidxanu”, espacio informativo que se transmite en lengua zapoteca y que mantiene presencia entre habitantes de la región del Istmo.

Congreso de Oaxaca desaparece Ayuntamiento de Juchitán

Su llegada a la administración municipal se da después de que la LXVI Legislatura del Congreso local aprobara la desaparición del Ayuntamiento, determinación adoptada tras los acontecimientos relacionados con el gobierno municipal y la detención del alcalde.

A partir de su designación, Vásquez Jiménez deberá dar seguimiento a las funciones administrativas y coordinar las acciones necesarias para que las dependencias municipales continúen atendiendo a la ciudadanía.

¿Por qué detuvieron al alcalde de Juchitán?

El miércoles se informó sobre la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Junto con Sánchez Altamirano, también fue aprehendido un hombre identificado como alias ‘La Parca’, ambos con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Según las autoridades, los dos están relacionados con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión, el cobro de impuestos ilegales a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

Sánchez Altamirano, militante de Morena, gobierna Juchitán para el periodo 2025-2027, después de haber asumido por primera vez la alcaldía en 2022 como sustituto de Emilio Montero Pérez y posteriormente ganar la elección municipal de 2024.

El caso ocurre en medio de una estrategia de seguridad desplegada desde abril en Juchitán, uno de los principales municipios del Istmo de Tehuantepec, ante la incidencia de delitos como homicidio, extorsión y narcomenudeo.