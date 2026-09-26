Clausuran centro de rehabilitación en Zapopan: Hallan a 89 personas en condiciones de hacinamiento

Las autoridades correspondientes ya realizan las indagatorias para deslindar responsabilidades y salvaguardar a los afectados. (Foto: Fiscalía Jalisco)

ZAPOPAN, Jal. – Un operativo conjunto desplegado en la colonia Mariano Otero, en Zapopan, Jalisco, derivó en la intervención de un centro de rehabilitación que operaba de manera completamente clandestina y bajo condiciones de hacinamiento e insalubridad.

La Fiscalía General de Justicia de Jalisco informó que dentro del inmueble fueron localizadas 89 personas y se aseguraron armas de fuego, cartuchos y otros indicios,

Además, se informó sobre la detención de dos hombres y el aseguramiento de material con características de la droga.

Las acciones se registraron en un inmueble ubicado sobre la calle Azaleas, a su cruce con la avenida Mariano Otero, dentro del municipio de Zapopan.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el establecimiento no contaba con ningún tipo de permiso o licencia municipal para ofrecer servicios de tratamiento de adicciones.

Localizan 89 personas retenidas en el centro de rehabilitación

Al ingresar al sitio, las fuerzas de seguridad y personal de inspección localizaron a 89 personas retenidas en condiciones de extrema insalubridad.

Además del hacinamiento, dentro del inmueble se decomisaron máquinas tragamonedas, cuya operación está prohibida.

La Fiscalía de Jalisco detalló que durante la intervención fueron localizados 86 hombres mayores de edad y tres adolescentes, quienes fueron entrevistados y manifestaron no encontrarse privados de su libertad ni ser víctimas de algún delito, además de señalar que recibían tratamiento contra las adicciones.

“Las 89 personas fueron revisadas para descartar que contaran con orden de aprehensión o estuvieran relacionadas con alguna denuncia por desaparición y posteriormente fueron entregadas a sus familiares”, informó la fiscalía estatal.

De manera extraoficial, se investiga una presunta red de explotación laboral dentro del centro, ya que testimonios señalan que los internos eran obligados tentativamente a vender flores en la vía pública para generar ingresos económicos en beneficio del anexo.

Las autoridades detectaron diversas irregularidades, entre ellas, la falta de licencia municipal, alimentos en mal estado, ausencia de garrafones de agua potable y hacinamiento, por lo que se dio intervención a la Dirección de Inspección y Vigilancia de Zapopan.

Una denuncia llevó a realizar el operativo en el centro de rehabilitación

La Fiscalía de Jalisco informó que una denuncia anónima recibida a través del sistema 089 alertó sobre posibles personas privadas de su libertad al interior de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Mariano Otero Sur, en Zapopan, por lo que personal de la Fiscalía acudió al inmueble para verificar los señalamientos.

“Las diligencias fueron resultado de investigaciones iniciadas a partir de denuncias y de una carpeta por amenazas y lesiones, con la intervención de personal ministerial, de investigación, Trabajo Social, la Comandancia de Delitos Varios y, en uno de los casos, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”, indicó la fiscalía estatal.

Las autoridades correspondientes ya realizan las indagatorias para deslindar responsabilidades y salvaguardar a los afectados.

Con información de Quadratín