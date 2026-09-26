Norris explota contra Colapinto por choque en Bakú: ‘Hay pilotos que no deberían estar en F1’

Lando Norris también cuestionó el costo del accidente con Colapinto, pues varias piezas de su McLaren terminaron dañadas y tuvieron que desecharse. (Foto: Xinhua)

El Gran Premio de Azerbaiyán quedó marcado por el accidente provocado por Franco Colapinto, quien terminó fuera de competencia después de un bloqueo que desencadenó un choque múltiple en Bakú. El argentino perdió el control de su Alpine y terminó involucrando a Pierre Gasly, su compañero de equipo, y a Lando Norris, de McLaren, quienes tampoco pudieron continuar en la carrera.

El piloto argentino asumió de inmediato la responsabilidad por lo ocurrido. Apenas terminó el incidente, utilizó la radio del equipo para disculparse. Más tarde, frente a los medios de comunicación, volvió a reconocer que había cometido un error importante.

Sin embargo, Lando Norris cuestionó la maniobra y pidió que la FIA aplicara una sanción. El actual campeón del mundo incluso consideró que una acción de este tipo debería tener como consecuencia que el piloto responsable se pierda un Gran Premio, aunque George Russell y Max Verstappen no coincidieron con esa postura.

¿Qué pasó en el Gran Premio de Azerbaiyán con Franco Colapinto?

El incidente ocurrió en la primera de las 20 curvas del circuito de Bakú, después de una reanudación de la carrera. En la primera curva, Colapinto bloqueó los neumáticos y perdió la posibilidad de controlar su trayectoria.

El Alpine terminó impactando a los monoplazas de Gasly y Norris, quienes se encontraban dentro de la zona de puntos y tenían posibilidades de terminar la carrera con una buena cosecha para sus respectivos equipos.

El error tuvo un impacto particularmente negativo para Alpine. Los dos autos de la escudería quedaron fuera de competencia, al igual que el actual campeón del mundo.

Después de retirarse del Gran Premio, el argentino volvió a hablar sobre el incidente y explicó qué había sucedido desde su perspectiva. Señaló que el bloqueo apareció justo cuando comenzaba a frenar y que, una vez ocurrido, ya no pudo corregir la situación.

“Bloqueé cuando empezaba a frenar y luego ya no pude hacer nada. Pido perdón al equipo y a Pierre, ha sido un error muy grande”, comentó.

La FIA sancionó a Colapinto con 5 puestos en la parrilla de salida para el próximo Gran Premio, por su responsabilidad en el incidente, lo que condicionará su salida en GP de Baréin.

¿Qué dijo Lando Norris sobre Colapinto?

Lando Norris fue particularmente crítico al hablar del incidente. Norris consideró que este tipo de errores tienen consecuencias demasiado grandes para los demás pilotos y para las escuderías, especialmente por el costo que representa reparar o reemplazar componentes de un monoplaza de Fórmula 1.

El campeón del mundo fue contundente al plantear que la FIA debería comenzar a aplicar castigos más severos en este tipo de situaciones. Además, dejó claro que, desde su perspectiva, no se trataba únicamente de un error sin mayores consecuencias: “Es una imprudencia por parte de la gente. Cuesta mucho dinero; todas mis piezas ahora están en la basura”.

El piloto de McLaren consideró que acciones como la de Bakú deberían tener consecuencias deportivas importantes y cuestionó que algunos pilotos puedan continuar compitiendo después de provocar accidentes de esta magnitud: “Hay pilotos que no deberían estar en la F1”.

Norris también fue consultado sobre cuál consideraría una sanción adecuada para Colapinto. Su respuesta apuntó directamente a una suspensión: “Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”.

Lando Norris se mostró molesto ante el error de Colapinto. EFE/EPA/Zoltan Balogh HUNGARY OUT (Zoltan Balogh/EFE)

¿Qué dijeron Russell y Verstappen tras la polémica?

La discusión llegó hasta el podio de Bakú. George Russell, ganador del Gran Premio, y Max Verstappen, quien terminó segundo, fueron cuestionados sobre la posibilidad de que Colapinto recibiera una suspensión de una carrera. Ambos coincidieron en que un castigo de esa magnitud sería demasiado severo para lo ocurrido.

Russell puso el foco en las condiciones particulares de una reanudación después del Safety Car. De acuerdo con el piloto de Mercedes, los neumáticos pueden estar fríos y el nivel de agarre es reducido, por lo que un pequeño error puede provocar consecuencias mucho mayores.

Verstappen tuvo una opinión similar. El neerlandés consideró relevante que Colapinto hubiera reconocido inmediatamente su responsabilidad e indicó que este tipo de accidentes suelen ocurrir en la Fórmula 1

“Mientras el piloto que lo provoca sea consciente de lo que hizo y se disculpe, entonces, quiero decir, sí, estas cosas pasan. Fue un pequeño error que tuvo una gran consecuencia”, comentó.

Con información de EFE.