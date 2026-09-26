Bárbara Islas pide ayuda a las autoridades ante acoso de un fan: ‘Esto se puso muy preocupante’

Bárbara Islas explicó que el hombre a logrado ingresar tres veces a la casa de su familia en Puebla. (Fotografía. ChatGPT)

Lo que comenzó con fotografías y encuentros aparentemente cordiales se convirtió en una situación que Bárbara Islas asegura que puso en riesgo su tranquilidad y la de su familia. La conductora y actriz de Como dice el dicho denunció que lleva más de 7 años y medio bajo el presunto acoso de un hombre identificado por ella como Miguel ‘N’.

Islas volvió a hacer público el caso después de que recientemente vio al hombre afuera de las instalaciones de Televisa. La situación aumentó su preocupación debido a que, según relató, su hermana recibió mensajes de esta persona en los que advirtió que ya no tendría “piedad” de ninguna de las dos.

La actriz poblana explicó que el hombre comenzó a acercarse a ella como un fan que acudía a sus presentaciones. Sin embargo, aseguró que con el paso de los años la situación escaló: presuntamente la siguió hasta su domicilio, buscó a su familia en Puebla y publicó información sobre ella en redes sociales.

¿Cómo comenzó y escaló el presunto acoso contra Bárbara Islas?

Bárbara Islas relató a través de un video en redes sociales que Miguel ‘N’ comenzó a acudir a los lugares donde ella se presentaba y le solicitaba fotografías. En aquel momento, la conductora accedía a sus peticiones, pues consideraba que se trataba de un seguidor más.

“Todo comenzó muy cordial, un fan que iba a cada uno de los lugares donde me presentaba, me pedía una foto, yo era muy amable. Después fue subiendo de tono, me pedía si podía abrazarme, darme un beso en el cachete, esto fue mucho más incómodo”, relató.

Posteriormente, de acuerdo con su testimonio, el hombre también empezó a insultar a otras personas que se acercaban para tomarse fotografías con ella.

Uno de los episodios que encendió las alertas ocurrió cuando el hombre presuntamente siguió a Bárbara Islas hasta su domicilio.

La actriz explicó que recibió una llamada de su personal de seguridad para advertirle que esta persona se encontraba afuera de su casa y quería entrar.

Bárbara Islas llamó a la policía, pero los agentes le indicaron que no podían intervenir debido a que el hombre permanecía en la vía pública.

La situación también alcanzó a sus seres queridos. La actriz aseguró que el presunto acosador se presentó 3 veces en Puebla, de donde ella es originaria, para buscar a su madre y a sus hermanas.

Durante la primera visita, el hombre consiguió entrar a la vivienda y llegó hasta la habitación de su madre para decirle que quería casarse con Bárbara. En otra ocasión: “Encontró a mi mamá en la cochera, mi mamá iba acompañada y esta persona le dijo que, por favor, se fuera”, relató.

Tras el fallecimiento de su madre, Islas aseguró que el hombre regresó a la vivienda y habló con una trabajadora doméstica para preguntarle por ella, sus hermanas y lo que ocurría en su vida.

La conductora también señaló que el sujeto publicaba información relacionada con ella en la red social X, Facebook e Instagram, además de dirigir insultos contra su expareja, familiares y compañeros de trabajo.

¿Bárbara Islas ya había denunciado anteriormente este presunto acoso?

La conductora de Pequeños Gigantes ya había denunciado públicamente este caso desde 2022, cuando habló sobre el presunto acoso del mismo seguidor.

En mayo de aquel año, Islas recurrió a sus redes sociales para denunciar que un hombre la seguía a ella y a integrantes de su familia. En ese momento ya relataba episodios relacionados con su domicilio en CDMX y las visitas a la casa de su madre en Puebla.

“Seguir a alguien a su casa es acoso. Seguir a sus familiares es acoso”, escribió entonces la actriz, quien también manifestó su intención de buscar una vía legal ante lo ocurrido.

La actriz volvió a referirse públicamente a la situación en agosto de 2026, durante una entrevista en el programa Hoy. En esa ocasión aseguró que el hombre continuaba siguiéndola y que había conseguido números telefónicos de integrantes de su familia. También habló sobre los cambios que realizó en su vida cotidiana debido a la preocupación que le generaba encontrárselo.

Semanas después ocurrió el episodio que motivó su nueva denuncia. Bárbara aseguró que volvió a ver a Miguel ‘N’ afuera de Televisa y que su hermana recibió mensajes directamente de él.

“Esto se puso muy preocupante porque le mandó a mi hermana mensajes directamente, diciéndole que él ya no va a tener piedad ni de mí ni de ella”, afirmó.

Ante esta situación, Bárbara Islas hizo un llamado a las autoridades y mencionó la Ley Valeria, iniciativa relacionada con el reconocimiento y sanción del acecho. De acuerdo con lo expresado por la propia actriz en su video, la propuesta se encuentra en comisiones en el Congreso de la CDMX.

“Les pido a las autoridades que prioricen el tema, pues muchas personas sufrimos acecho y es la antesala de delitos mucho peores”, señaló.

Finalmente, la actriz de Como dice el dicho y Amores verdaderos cerró su mensaje con un cuestionamiento dirigido a las autoridades: “¿Quién va a actuar primero, las autoridades o él?”, ante el temor que asegura enfrentar después de más de 7 años de presunto acoso.