Maribel Guardia denuncia a Imelda Tuñón tras afirmar que conseguía medicamentos para Julián Figueroa

El abogado de Maribel Guardia afirmó que la denuncia busca esclarecer las causas de la muerte de Julián Figueroa. (Fotografía. Cuartoscuro)

Maribel Guardia presentó una denuncia contra Imelda Tuñón ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, luego de que la viuda de Julián Figueroa declaró públicamente que mintió a una psiquiatra para conseguir medicamentos que posteriormente consumía el cantante debido a sus problemas de ansiedad y para dormir.

Alonso Beceiro, abogado de la actriz, confirmó en una conversación con el periodista Javier Ceriani que la denuncia ya fue presentada y explicó que desde aproximadamente dos semanas antes mantenía conversaciones con Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, para analizar el caso.

El representante legal señaló que revisaron actuaciones jurídicas, videos difundidos en medios y otros materiales antes de tomar la decisión de proceder contra Tuñón. Además, sostuvo que las declaraciones públicas de Imelda pueden incorporarse como elementos de prueba durante la investigación.

¿Por qué el abogado de Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón?

Uno de los principales elementos que motivaron la denuncia fueron las declaraciones que Imelda Tuñón realizó sobre los medicamentos que conseguía para Julián Figueroa, quien murió el 9 de abril de 2023, a los 27 años.

Durante una entrevista en el pódcast Mesa Cero, Imelda Tuñón explicó que Julián Figueroa tenía problemas para dormir y ansiedad, pero aseguró que sus propios psiquiatras no querían proporcionarle ciertos medicamentos.

Ante esta situación, Tuñón acudía con otra especialista y describía como propios los síntomas que, según su relato, padecía su esposo.

“Entonces yo iba y le decía los síntomas. ‘No, es que estoy muy desesperada’. Y me daba las pastillas [...] Entonces se las tomaba Julián”, relató.

Tuñón reconoció que mintió a la psiquiatra y confirmó que buscaba los medicamentos para su esposo debido a sus problemas para dormir. También aseguró que Julián no tenía acceso a ellos porque sus especialistas no querían recetárselos.

Tras escuchar estas declaraciones, Beceiro consideró que la forma en la que presuntamente Imelda Tuñon obtuvo y entregó los medicamentos a Julián Figueroa podría constituir un delito, por lo que pidió que estos hechos sean investigados por las autoridades.

“Hay un reconocimiento expreso de la comisión de dos delitos. Uno, la obtención ilegal de sustancias prohibidas. Y otro, el procurárselos a una persona a sabiendas de que esa persona tiene prohibidos esos medicamentos”, afirmó.

Recientemente, un juez le quitó a Maribel Guardia la custodia de su nieto José Julián. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué objetivo tiene Maribel Guardia con la nueva demanda contra Imelda Tuñón?

El abogado de Maribel Guardia aseguró que uno de los objetivos de la denuncia es que las autoridades investiguen las circunstancias que rodearon la muerte de Julián Figueroa.

En aquel momento, Maribel Guarida informó que la causa del fallecimiento de su hijo fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Ahora, Alonso Beceiro sostiene que deben revisarse los acontecimientos previos a su muerte, incluida la administración de los medicamentos mencionados por Imelda.

“Primero, se impone necesariamente saber qué pasó ese día, por qué no lo ayudó, por qué le suministraban los medicamentos, por qué los conseguía de esa forma y todo eso”, declaró el abogado de Maribel Guardia a Javier Ceriani.

¿Cómo ha sido la pelea legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

La nueva denuncia se suma a la disputa legal que Maribel Guardia e Imelda Tuñón mantienen desde 2025, cuyo principal punto de conflicto ha sido José Julián, hijo de Imelda y Julián Figueroa.

El enfrentamiento tomó fuerza en enero de ese año, cuando Guardia presentó una denuncia contra su entonces nuera por presunta violencia familiar. A partir de ese momento comenzaron diferentes procedimientos relacionados con el menor, la convivencia con su abuela y asuntos vinculados con la sucesión testamentaria de Julián.

De acuerdo con Beceiro, cuando Maribel Guardia acudió con él le manifestó que su intención es recuperar la convivencia con su nieto.

“A mí me dijo, yo no quiero nada del testamento, no quiero dinero, no quiero absolutamente nada de eso. Yo quiero nada más poder convivir con mi nieto”, recordó el abogado sobre lo que le expresó la actriz.

En mayo de 2026, el conflicto tuvo una nueva resolución dentro del proceso por la herencia de Julián Figueroa. Un juez nombró a Addis Tuñón, tía de Imelda Tuñón, como tutora para representar los intereses de José Julián dentro de la sucesión testamentaria, función que anteriormente correspondía a Maribel Guardia.

La propia Addis informó sobre la resolución y señaló que su responsabilidad estaría enfocada en proteger los derechos del menor respecto al patrimonio de su padre.