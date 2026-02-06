Maribel Guardia defiende a Imelda Tuñón de la polémica: ‘No disfruto los ataques contra mi exnuera’

Maribel Guardia publicó un comunicado en el que defiende a Imelda Tuñón, su exnuera.

A casi tres años de la muerte de Julián Figueroa, la polémica en torno a su familia revivió por unas declaraciones de Imelda Tuñón. Al respecto, la actriz Maribel Guardia se pronunció para pedir respeto por la memoria de su hijo y por la joven.

En un comunicado compartido a través de sus redes sociales, la actriz de Lagunilla Mi Barrio aclaró que su intención en ningún momento ha sido arrebatarle su hijo a Imelda Garza Tuñón, su exnuera.

Además, la defendió de los ataques que la joven recibe no solo de usuarios en redes sociales, también de algunos periodistas que publican supuestos audios, videos y fotos para hacerla quedar mal.

Maribel Guaria aclara polémica con Imelda Tuñón

“Hace un año tomé una decisión extremadamente complicada, por la que fui duramente señalada, actué movida por una sola intención: proteger a mi nieto, nunca quise separarlo de su madre, fue una necesidad temporal que no cumplió con el acompañamiento de recuperación necesario que yo buscaba”, escribe Maribel.

En su momento, Maribel Guardia aseguró que Imelda Tuñón tenía problemas de adicciones, mismos que debía tratar para que José Julián, el hijo que tuvo con Julián Figueroa, creciera en un ambiente sano.

Imelda Tuñón fue atacada y Mariel Guarida la defendió. (Foto: Cuartoscuro)

Maribel Guardia respalda a Imelda Tuñón

Además, aprovechó su texto para defender a Imelda, quien en los últimos días fue señalada por audios y videos que salieron a la luz de supuestas autolesiones y agresiones contra el cantante Julián Figueroa.

“La madre de mi nieto, que es una mujer evidentemente vulnerable, a quien ha empujado constantemente a exhibirse sin ningún freno, sin importar que sea verdad o mentira lo que diga y sabiendo perfecto que necesita ayuda urgente”.

En este sentido, Guardia asegura ser consciente de que su exnuera no se encuentra totalmente bien, por lo que cataloga como un ‘abuso’ de algunos de comunicación y ‘pseudoperiodistas’ que se exhiba a la madre de su nieto en condiciones vulnerables.

“Pido, se proteja a la madre de mi nieto. Yo no disfruto para NADA de los ataques contra mi exnuera y aclaro, una vez más: “NO ES MI INTENCIÓN QUEDARME CON MI NIETO”, pero sí protegerlo”.

Imelda Garza-Tuñón aclaró algunos videos y fotos que circulan en redes sociales sobre supuestos maltratos a Julián Figueroa. (Cuartoscuro)

Pide respetar la memoria de Julián Figueroa y a su nieto

También aprovechó esa carta para solicitar que se respete la memoria de su hijo, fallecido el 9 de abril de 2023, a los 28 años.

“Pido, se respete la memoria de mi hijo, que no está para defenderse y que le permitamos descansar en paz. A nosotros ya nos han calumniado hasta el cansancio”, sentencia la actriz y esposa de Marco Chacón.

Al mismo tiempo, Maribel solicita que se proteja a su nieto, José Julián, de toda polémica en torno a la familia, pues merece crecer lejos de los conflictos que desde enero de 2025 involucran a su madre y abuela.

Por lo mismo de que su interés principal es el bienestar del menor José Julián Figueroa, se mantiene en la total disposición de llegar a un acuerdo con la cantante Imelda Garza Tuñón, tanto para solventar los gastos del menor como para estar cerca de él y que la convivencia entre todos sea lo más cordial posible.