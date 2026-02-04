Imelda Tuñón aclara supuestas agresiones a Julián Figueroa: ‘No habla como hombre maltratado, yo le corro’

A casi tres años del fallecimiento de Julián Figueroa, en redes sociales se viralizaron acusaciones contra Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, quien presuntamente agredió al actor y cantante en diversas ocasiones.

Al respecto, la sobrina de Addis Tuñón reacciona no solo a estas acusaciones, también denuncia abusos de su difunto esposo Julián Figueroa, aunque atribuye su conducta a adicciones.

En un encuentro con medios de comunicación, acusa a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, de filtrar videos que estaban en el celular de Julián para reavivar la polémica en contra de Imelda Garza-Tuñón, quien se defendió de todas las acusaciones.

Imelda Tuñón acusa a Marco Chacón de filtrar fotos y videos

La actriz y cantante Imelda Tuñón compartió con algunos medios de comunicación su versión respecto a ciertas declaraciones y ‘pruebas’ que se viralizaron en redes sociales de supuestas agresiones que sufrió Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian.

De acuerdo con la joven, el responsable de difundir este material (que además fue sacado de contexto) fue el esposo de Maribel Guardia, quien tiene acceso al celular que era de Julián.

“Él (Julián) nunca publicó nada en su vida, o sea, en vida no lo publicó, fue otra persona. Se llama Marco Chacón, y es una tristeza que lo haya hecho (…) se me hace bien sucio que el señor Marco Chacón lo esté utilizando para ensuciar mi nombre”, explica.

Para Imelda, es preocupante que el abogado no solo difundiera fotos y videos que pertenecían a Julián, sino el tipo de material al que pudiese tener acceso y que la involucre a ella, pues le puede dar mal uso y sacar de contexto, como lo hizo recientemente.

Imelda Tuñón sufrió violencia física y psicológica con Julián Figueroa

“Ni siquiera tendríamos que estar hablando de la violencia que sufrimos, ni de todo lo que se sufrió cuando vivía (…) yo tenía videos de él maltratándome, un montón de cosas, y mensajes diciéndome cosas horrorosas que no les voy a decir", asegura Imelda.

Precisamente, narró un par de ocasiones en las que el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian la agredió y chantajeó para cambiar la versión de las cosas.

Imelda explica contexto de video viral

“Estaba en un restaurante con él y empezamos a discutir, entonces yo me retiro, sale y me persigue a la calle; me pega en la cara (…) regreso a la casa y me empiezo a arreglar, estoy llorando”, inicia el relato. Garza le menciona que enviaría a Maribel Guardia unas fotos de prueba sobre el golpe que le dio, y el cantante Julián Figueroa hace comentarios sarcásticos y de burla.

“Lo que me hace entrar a mí en una faceta de pánico, de rabia, es que me empieza a decir: ‘¿Cómo? Si tú te pegaste sola’. Y llego (y le digo) ‘¿Cómo me voy a pegar sola si traigo un rasguño aquí?’. ‘Sí, tú te pegas sola, mira’ (me dice y) se ataca. Le dije ‘Déjame en paz’. Yo creo que fue el primer ataque de pánico que me dio en mi vida", explica Imelda.

El tono que utilizó Figueroa para hablarle en el video que difundió Chacón no solo la expone a ella, también al actor de Centurion: The Dancing Stallion.

“Julián no está hablando en un tono de un hombre maltratado, habla en un tono de un hombre que me está maltratando, que me está este acosando, que está encima de mí. Yo le estoy corriendo, no lo estoy atacando. (Él) dice: ‘A ver, atácame’; me está provocando y yo no lo ataco, entonces no entiendo por qué publicar eso”, se sincera.

¿Imelda defiende a Julián Figueroa?

Pese a que sufrió maltrato físico y psicológico de su esposo, Julián Figueroa, Imelda Garza-Tuñón dice entender que el contexto en el que creció el joven, así como las adicciones del famoso, influían en su comportamiento.

“Se me hace muy triste la situación, no tendría por qué estar expuesto nadie, ni Julián ni yo. La persona que está publicando esto no es Julián. (…) tampoco es como que ‘ah, lo defiendo’ Me golpeó, pero yo entendía que tenía una enfermedad (…) entiendo que él estaba mal y que me podía atacar en algunas ocasiones”.