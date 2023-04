Así inició la relación de Imelda Garza y Julián Figueroa: ‘Me dejas con recuerdos felices’

“Estás en un lugar mejor junto a tu papá”, escribió en sus redes sociales Imelda Garza Tuñón, viuda del artista mexicano Julián Figueroa, quien falleció este 9 de abril en una casa en Jardines de Pedregal, Ciudad de México.

El único hijo de la relación de la actriz Maribel Guardia y el cantante Joan Sebastian murió a causa de infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Ante la noticia de su muerte, algunos políticos y famosos reaccionaron con mensajes de despedida; su viuda Imelda Garza, que es actriz y cantante, también se pronunció en redes sociales con una serie de imágenes:

“Me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas. Vuela alto amore”.

Imelda Garza se despidió de Julián Figueroa por medio de sus redes sociales. (Foto: Instagram / @imetunon)

¿Cómo se conocieron Imelda Garza y Julián Figueroa?

Imelda Garza Tuñon es una cantante y actriz mexicana. En su perfil de cantante en Spotify, la viuda de Julián Figueroa tiene una canción reciente titulada ‘Intoxicada’, la cual suma 3,199 reproducciones desde su publicación en enero pasado. En su perfil en Instagram, Imelda Garza Tuñon tiene 244 mil seguidores.

La relación amorosa entre Imelda Garza y Julián Figueroa comenzó en 2013, de acuerdo con una publicación que hizo el cantante en 2022: “Hoy hace 9 años tomé la mejor decisión de mi vida, pedirle a la mujer más hermosa que he conocido que fuera mi novia”.

En una ocasión, Imelda Garza reveló al programa De Primera Mano que su noviazgo fue a larga distancia: “Cuando nosotros estábamos juntos, en relación de noviazgo, muchas veces cortábamos porque era una relación a larga distancia”.

Julián Figueroa tuvo una relación a larga distancia con Imelda Garza. (Foto: Instagram / @julian_f.f)

En 2017 se casaron en una ceremonia que se mantuvo privada al público, ese mismo año revelaron el nacimiento de José Julián su único hijo.

Luego, en 2019, durante una entrevista con Ventaneando, Julián Figueroa se sinceró sobre lo que sentía al haber formado su propia familia: “Tener mi propia familia ha sido una de las bendiciones más grandes de mi vida, estoy muy feliz”.

Julián Figueroa tuvo un hijo con Imelda Garza. (Foto: Instagram / @julian_f.f)

En 2022, surgieron fotografías que supuestamente muestran al cantante besar a otra mujer, sin embargo, tras especulaciones por parte de algunos fanáticos sobre su posible divorcio, Imelda salió a desmentir el rumor dentro del programa De Primera Mano:

“Mira la verdad es que él tiene una enfermedad que se llama alcoholismo y hay veces que la gente tiene recaídas. Eso que pasó, más que me pegará a mi, le pegó a él. Se arrepintió muchísimo, no se acordaba de lo que pasó”, además, aseguró que apoyó a su esposo por las experiencias que han vivido juntos.

“Yo me enojé, claro que me enojé, pero tuve algo de entendimiento porque al final he vivido muchos episodios con él cuando ha estado así. La depresión que viene después es muy fuerte, no me quedo más que apoyarlo”.