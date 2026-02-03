La ‘enfermedad silenciosa’ de Gerardo Taracena, actor de ‘Apocalypto’: ‘Era lo único que tenía’

La muerte de Gerardo Taracena tomó por sorpresa a sus amigos y compañeros dentro del ámbito de la actuación, incluido Enrique Cueva, quien reveló que el actor de Apocalypto (de Mel Gibson) padecía una ‘enfermedad silenciosa’.

Gerardo Taracena murió el pasado 31 de enero a los 55 años y la noticia fue dada por la Asociación Nacional de Actores en un post de su cuenta de Instagram: “La ANDA lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo, nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística, que descanse en paz”.

Y aunque en primera instancia no se revelaron más detalles de su muerte, fue Cueva quien amplió la información acerca del fallecimiento del actor de la serie Celda 211.

Gerardo Taracena participó en diferentes películas mexicanas como '¿Qué culpa tiene el niño' y 'Apocalypto'. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué enfermedad tenía Gerardo Taracena? Esto sabemos

Los datos que conocemos del fallecimiento de Taracena fueron compartidos por Cueva en el funeral del famoso, donde confirmó en una entrevista que mantuvieron una comunicación constante, e incluso hablaron un día antes de la muerte de Gerardo.

“Trabajamos con muchas y muchos directores; posteriormente, él comenzó a hacer cine, pero éramos muy cercanos, siempre nos mandábamos un mensaje (...) Era como un hermano para mí, desde que compartimos en una compañía de teatro hace mucho tiempo", declaró para el canal De la rosa TV, de YouTube.

El actor que dio vida a Plutarco, quien se ‘enamora’ del personaje de Mara Escalante en ¿Qué culpa tiene el niño?, padecía una enfermedad cardiovascular, pero se desconoce si eso estuvo relacionado con la causa de muerte del actor.

“Lo único que tenía era hipertensión, pero eso estaba controlado con sus medicamentos, eso sí, uno no sabe, solo Dios”, reveló.

¿Qué es la hipertensión y cuáles son sus síntomas?

La hipertensión arterial es conocida como la enfermedad silenciosa porque no ocasiona síntomas “claros” que indiquen un problema y es responsable de ataques al corazón, según la Fundación Española del Corazón.

El padecimiento genera un incremento en la presión, lo cual genera enfermedades cardiovasculares como infartos, hemorragias y derrames cerebrales (ACV).

Es más común en los hombres que en las mujeres y dentro de sus causas está la hereditaria, además a mayor edad aumenta el riesgo de padecerla.

El actor Gerardo Taracena, quien participó en la película "Atrapen al Gringo", protagonizada por Mel Gibson. (Foto: Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

¿Cuál fue la causa de muerte de Gerardo Taracena?

Enrique Cueva informó, en la misma entrevista, que Taracena, ganador del Premio Ariel por El Violín, murió por problemas del corazón.

“El médico dijo que fue un infarto al miocardio, no lo esperábamos (...) Su esposa me llamó para estar con ellas, apoyarlas en todo lo que pueda, es lamentable, nadie lo esperaba, ni su familia, ni amigos, ni sus vecinos, siempre fue una gran persona”.

Esto ocurre cuando el flujo sanguíneo en determinada zona del corazón cesa por completo o parcialmente, según Mayo Clinic.

Otros detalles que se conocen acerca de su fallecimiento es que estaba en casa de su hija cuando presentó problemas de salud, y, por tanto, no estaba hospitalizado.

¿Quién era Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena nació en 1970 en la Ciudad de México y desde muy joven mostró interés por la música, pero en la escuela optó por un grupo de teatro.

Fue así como se ‘enamoró’ de la actuación y se integró al Centro Universitario de Teatro (CUT) lo que le permitió debutar en el cine en la década de los 90.

Desde ese momento comenzó con su trayectoria profesional que lo llevó a participar en películas y series como Narcos México, Apocalypto, ¿Qué culpa tiene el niño? e incluso llegó a compartir créditos con Mel Gibson en Atrapen al gringo y con Denzel Washington en Hombre en llamas.