Maribel Guardia responde a declaraciones de Imelda Tuñón sobre últimos días de Julián Figueroa: ‘Me da pena’

Imelda Tuñón, expareja de Julián Figueroa, contó cómo fueron los últimos días del hijo de Maribel Guardia y ella le respondió que “le da pena que hable mal de él”.

La exprotagonista de Aventurera pidió a Tuñón recordar los buenos momentos con él porque “fue un extraordinario padre” porque siempre estuvo presente.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia protagonizaron una polémica cuando la actriz pidió a la joven realizarse unas pruebas toxicológicas para demostrar que no consumía estupefacientes y por un tiempo se llevó a José Julián, su nieto.

Maribel Guardia respondió a las declaraciones de Imelda Tuñón. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Imelda Tuñón de los últimos días de Julián Figueroa y qué le respondió Maribel Guardia?

Tuñón reveló detalles del último día de Julián Figueroa, exactamente la tarde antes del fallecimiento del cantante.

Ella aseguró que el hijo de Maribel Guardia tuvo un ataque de ansiedad y alucinaciones: "El día anterior fui al cine con José Julián, con mi bebé. Julián no quiso ir porque se sentía mal, tenía ansiedad (...) Subió al cuarto y dijo que estaba viendo serpientes, serpientes en todas partes, asustó a José Julián le pedí salirse del cuarto porque lo hizo llorar", declaró para el programa el canal de YouTube Sin vergüenza.

Maribel Guardia pidió a su exnuera recordar a Julián Figueroa como un padre amoroso que “dedicaba su tiempo libre a su hijo”.

“Me da pena que hable mal de mi hijo, él fue un extraordinario padre con José Julián, quien tiene bonitos recuerdos que jugaba con él. Mi hijo le dedicaba todo el tiempo que podía al niño, fue muy amoroso y muy presente, el legado y ejemplo de amor que le dejó es maravilloso".

Guardia está en desacuerdo con las recientes declaraciones de la joven y le pide no recordar “cosas feas”: “Qué pena que ella hable cosas feas de Julián, ojalá recuerde las lindas, son tantas, sé que tuvo problemas, como todos los demás”, contó la modelo en un encuentro con los medios publicado en el canal de Berenice Ortiz.

José Julián se encontraba bajo los cuidados de Maribel Guardia, tras una denuncia que la actriz interpuso. (Foto: Especial El Financiero)

Maribel tuvo un conflicto con Imelda Tuñón luego de que la denunció en la Fiscalía de la CDMX, debido a que presuntamente la joven consumía sustancias, además de descuidar al menor de edad, pleito que finalizó con la devolución del niño a su mamá.

Guardia consideró que a pesar del problema que tuvieron, su exnuera es una “buena persona” que tiene problemas como cualquier persona, además descartó que le “quitara” a José Julián por maldad.

“En mi vida fue mi intención quitarle ese niño a la muchacha, quiero protegerlo y cuidarlo, pero no arrebatárselo, creí que era lo mejor, ella no se quería hacer las pruebas de toxicología, no quiso hacerlas en el DIF ni en la Fiscalía (...) No creo que sea malvada, es buena, pero tiene problemas, sin duda ella ama a su hijo”.

Maribel Guardia declaró que no le preocupa si Imelda Garza Tuñón le inculca “odio” a su hijo contra ella porque él va a crecer y recordara los buenos momentos que vivieron juntos, así como “todo el amor y cuidado” que le dio en el tiempo estuvo bajo su cuidado.