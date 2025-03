Maribel Guardia revela cómo le quitaron al hijo de Imelda Tuñón: ‘Sin explicación, rompieron la puerta’

Luego de que Imelda Tuñón recuperó a su hijo José Julián tras tenerlo lejos 38 días por la denuncia que interpuso su suegra Maribel Guardia en su contra, ambas se reencontraron esta mañana en los juzgados familiares.

Maribel Guardia tenía la custodia temporal de su nieto por 90 días, mientras se realizaban las investigaciones correspondientes para asegurar la seguridad del menor, pues señaló a Imelda Tuñón por abuso de sustancias; pero antes de ese plazo, la madrugada del 1 de marzo, personal acreditado acudió a su domicilio para llevárselo.

Ese día, Imelda Tuñón celebró tener a su hijo con un mensaje en Instagram: "Hoy ganó el amor. Hoy ganó la justicia. El día más feliz de mi vida fue cuando naciste, hoy es el segundo. Dios es bueno". La viuda de Julián Figueroa había promovido un amparo contra la medida.

Publicación de Imelda Garza Tuñón tras recuperar la custodia de su hijo, José Julián Figueroa, nieto de Maribel Guardia. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cómo se llevaron a José Julián de casa de Maribel Guardia?

Este lunes, la actriz de Qué madre tan padre llegó a los juzgados acompañada de su esposo, el abogado Marco Chacón, y comentaron brevemente que estaban ahí para una audiencia de entrega de pruebas, además de que desmintieron la existencia de una restricción para ver el hijo de Julián Figueroa.

Maribel Guardia relató que ya esperaba que algo así ocurriera: “Llegaron sin explicación, la verdad rompieron la puerta, se metieron, pero Marco habló con el niño, le dijo ‘no te preocupes, son personas buenas y vienen por ti. Vas a estar con tu mamá’, y él se fue tranquilo... Marco lo tranquilizó mucho, seguro muy contento”.

Imelda Tuñón compartió que recuperó a su hijo en sus redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

“Me lo imaginaba que pudiera suceder, no fue algo que me sorprendiera, yo siempre supe que este niño hermoso y que amamos tanto Imelda y yo no iba a estar conmigo porque es una ley de vida, lo que yo quería era protegerlo, cuidarlo”, agregó.

La periodista Addis Tuñón (tía de Imelda) dijo anteriormente que se había determinado devolverle al niño a su mamá en una audiencia del viernes: “Lo que Imelda presentó fue suficiente para demeritar, descartar, limpiar (…) y que ya siendo otro fiscal, juez, decidiera que la mamá debía tener la guarda y custodia de su hijo... La autoridad en este caso algo encontró, o algo no encontró, que falló a favor del mayor bien del niño”.

Maribel Guardia seguirá dando dinero a Imelda Tuñón y a José Julián

La madre de Julián Figueroa (fallecido hijo de Joan Sebastian) reiteró que ella no esperaba quedarse con su nieto, pues lo único que quiere es que él tenga una mamá sana:

“Estoy muy bien, muy tranquila. Yo siempre dije que mi intención es que ese niño estuviera con su mamá, porque es el mejor lugar para que un hijo esté, con una madre. Si Imelda está bien, el niño va a estar bien y eso a mí me da mucha tranquilidad, lo más importante es la seguridad, el bienestar del niño. Aquí lo importante no es Imelda, ni yo, sino el niño”.

La actriz Maribel Guardia ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre el caso que sostiene con su nuera Imelda Tuñón por la custodia de su nieto. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

La actriz de 65 años agregó que, sin importar lo que ocurra con el caso, quiere ser sustento para José Julián, en una conferencia donde habló del caso comentó que pagaba la renta del departamento de Imelda y le daba 23 mil pesos mensuales “para sus chicles”.

“El deseo que yo tengo con el niño, esté o no esté conmigo, es seguir manteniéndolo, seguir protegiéndolo, seguir dándole todo lo que yo le he dado desde que era un niño y seguir dándole dinero a Imelda por mes”, agregó Guardia.