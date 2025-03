¿Cómo se enteró el papá de Daniel Bisogno de la muerte del conductor? Así fue el momento

Ha pasado poco más de una semana desde que sucedió la muerte de Daniel Bisogno, el conductor de Ventaneando, a causa de complicaciones de salud relacionadas con el trasplante de hígado que recibió el año pasado.

A lo largo de los días, sus seres queridos han revelado algunos detalles, tal como la manera en la que Michaela se enteró de la muerte de Daniel Bisogno y ahora Álex Bisogno compartió cómo el padre del actor vivió este momento.

¿Cómo le dieron la noticia del fallecimiento al papá de Daniel Bisogno?

Álex B, el hermano de Daniel Bisogno, compartió que él fue el encargado de darle la noticia a ‘Don Concho’, el padre del presentador de Ventaneando, en una reciente entrevista con el canal de YouTube de TvNotas.

En la conversación, el exconductor de Al Extremo compartió que su papá no estaba en el hospital cuando Daniel Bisogno murió, por lo que solo él e Ivette, le hermana del presentador, se pudieron despedir del famoso.

Aunque este momento estuvo lleno de amor, Álex recordó que tras el fallecimiento de su hermano, pensó inmediatamente en cómo le iba a dar la noticia a su papá: “fueron de los momentos más estresantes de mi vida”, dijo.

Alex Bisogno acompañó a su sobrina Michaela en el homenaje a Daniel Bisogno. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

“Cuando nosotros le platicamos que se había ido mi mamá, mi papá se quería morir con ella”, recordó, por lo que temía que su reacción fuera similar a la que tuvo con el fallecimiento de Araceli Bisogno, el cual sucedió en 2024.

“Perder a un hijo es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Mi miedo era ahora tener que despedir a mi papá también. Tenía pánico”, comentó Álex B, quien tomó la decisión de ir inmediatamente con ‘Don Concho’ para hablar con él.

No deseaba que nadie más le diera la noticia: “mi pánico era: ‘le van a hablar a mi papá y le van a dar el pésame’. Nos tuvimos que ir corriendo a la casa y le llamé”, el hermano de Daniel Bisogno recuerda que su papá preguntaba insistentemente por el presentador.

El hermano de Daniel Bisogno le dio la noticia a su papá. (Foto: Captura de pantalla)

“Yo traté de platicar muchas cosas con él, pero me preguntaba por Daniel y le cambiaba el tema, hasta que él solito me dijo: ‘¿Daniel falleció?’”. Al escuchar esta pregunta, Álex solo confirmó lo que Concho Bisogno ya sabía: “Le tuve que decir que sí, fue muy duro”.

¿Cómo le dieron la noticia a Michaela, la hija de Daniel Bisogno?

Además de la entrevista que brindó Álex B, Cristina Riva Palacio, expareja de Daniel Bisogno, compartió cómo fue darle la noticia a Michaela, la hija que ella tuvo con el conductor de televisión.

En una conversación con Matilde Obregón, Cristina compartió que la niña, quien tiene 9 años, estaba dormida en casa de su abuela cuando sucedió la muerte de Daniel Bisogno, por lo que pudo hablar con ella hasta el día siguiente.

“Se despierta Michaela y me dice, ‘hola, mami, ¿cómo estás? Soñé con mi papá’. Y me solté a llorar”, relató en la entrevista, en donde agregó que Michaela le preguntó qué es lo que estaba pasando.

Daniel Bisogno siempre preguntaba por su hija Michaela cuando estuvo internado en el hospital. (Fotos: Instagram @bisognodaniel).

Al escuchar que ‘su papá estaba en el cielo’, la menor le dijo: “No, mamá, por favor, no. ¿Por qué mi papi?“. Cristina Riva Palacio también recordó que una de sus sobrinas, quien tiene 4 años, intentó consolar a Michaela y le dijo: “Yo te presto a mi papito, no llores”.

Sobre cómo fue para la pequeña llevar las cenizas de Daniel Bisogno a Ventaneando, Cristina agregó: “le dijo: ‘papi, ya estás en tu silla’. Ella sonriendo y los demás, atrás ella, llorábamos (...) Ella es un roble”.