Así se enteró Michaela de la muerte de Daniel Bisogno: ‘¿Por qué mi papi?’

Hasta el último momento de su vida, Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, tuvo en mente a su hija Michaela, fruto de su relación con su expareja Cristina Riva Palacio Bahnsen.

El pasado 20 de febrero, Daniel Bisogno murió a los 51 años tras complicaciones derivadas del trasplante de hígado que recibió en septiembre de 2024.

“¿Cómo voy a ser una niña que ya no tiene papá? Que ya se acabó“, Cristina Riva Palacio relató en entrevista con Matilde Obregón cómo ha fue el momento en que se enteraron del fallecimiento del presentador de TV Azteca.

Alex Bisogno acompañó a su sobrina Michaela en el homenaje a Daniel Bisogno. (Cuartoscuro)

¿Cómo fueron los últimos momentos de vida de Daniel Bisogno?

Cristina Riva Palacio mantuvo una buena relación con Daniel pese a su divorcio y lo visitó constantemente en el hospital, incluso el día que les dijeron que ya era “cuestión de horas”.

“Yo ya no lo alcancé a ver sin estar intubado, entro, le empiezo a sobar la mano, le doy besos y le dije, ‘Daniel, vete en paz. Yo voy a cuidar a la niña. Nunca le va a faltar nada’”.

Aunque ella sabía que Bisogno estaba muy sedado, después de decirle esas palabras, él suspiró. Dos días antes de su muerte, él todavía hablaba, aunque tenía oxígeno porque también tenía neumonía y preguntaba constantemente “¿cómo está mi bebé?“ y ”¿cuánto tiempo falta para irme a ver a mi bebé“.

“Yo todos los días le llevaba audios de Micaela, alentándolo, diciéndole cuál era su actividad del día y cuántos días faltaban para su cumpleaños. Porque Daniel le dijo, ‘Yo voy a salir’. Y se la cumplió. De cierta forma se la cumplió. Micaela no va a pasar otro cumpleaños en el hospital... se le salían las lágrimas a Daniel... Él lo que más quería en esta vida era su hija”.

Daniel Bisogno y su hija Michaela tenían una relación de complicidad muy grande, de acuerdo con su exesposa, Cristina Riva Palacio. (Instagram @crisrpb88)

¿Cómo reaccionó Michaela a la muerte de Daniel Bisogno?

El día que murió Daniel Bisogno, Michaela ya estaba dormida en casa de su abuela y se enteró al día siguiente, eso le dio unas horas a Cristina para procesar lo que había pasado.

“Se despierta Michaela y me dice, ‘hola, mami, ¿cómo estás? Soñé con mi papá‘. Y me solté a llorar. No, aguanté ni un segundo. Me dice, ’¿Qué pasa, mamá?‘. Y yo, ’Papi, ya está en el cielo, ya está con tu Nona (la mamá de Daniel Bisogno)“. Michaela le dijo: “No, mamá, por favor, no. ¿Por qué mi papi?“.

La sobrina de Cristina, quien tiene cuatro años, le dijo a la hija de Daniel Bisogno: “Yo te presto, mi papito, no llores”.

Michaela a veces despierta llorando, su mamá le pone videos de su papá; también está comprometida con su clase de tap porque dice que su papá quería que aprendiera.

Michaela visitaba a su papá en el hospital. (Foto: @bisognodaniel).

Este 27 de febrero, ambas llevaron la urna de su Daniel Bisogno al programa Ventaneando: “Llevó Michaela las cenizas y le dijo, ‘papi, ya estás en tu silla’ Y ella sonriendo y los demás atrás ella, llorábamos, o sea, Micaela es Micaela. Sí, nadie como ella. Ella es un roble", agregó Cristina.

Daniel Bisogno no dejó testamento

Cristina explicó que Daniel Bisogno no dejó testamento, pero sí un seguro para la escuela de Michaela:

“Dejó lo de la escuela está 100% listo. Eso es un seguro que se pagaba. Eso ya está resuelto al 100%. Lo demás lo estamos viendo Alejandro y yo. La verdad es que ahora nos toca la labor horrorosa de empezar a ver todo ese tipo de trámites y lo tenemos que hacer para poder empezar con nuestro duelo verdadero”.

La exesposa de Bisogno asegura que dejó por escrito su voluntad: “La verdad es que no tenemos ninguna discusión en nada, absolutamente nada. Lo dejó escrito, cosa que va a respetar al 100%. Y todos sabíamos, él siempre ayudó en su casa, eso se seguirá haciendo y la niña. No hay nada de que preocuparse de eso".