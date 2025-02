¿Michelle Trachtenberg recibió trasplante de hígado poco antes de morir? Esto dicen fuentes policiales

Michelle Trachtenberg murió a los 39 años. La madre de la actriz de Gossip Girl la encontró inconsciente alrededor de las 8 de la mañana.

Tras una llamada al 911, servicios de emergencia acudieron a One Columbus Place, residencial de apartamentos de lujo en el barrio de Central Park South de Manhattan (Nueva York).

“Los oficiales observaron a una mujer de 39 años inconsciente y sin respuesta”, dice un comunicado del departamento de policía de Nueva York. Así que los paramédicos declararon muerta en el lugar a la protagonista de Sueño sobre hielo.

Gary Mantoosh, representante de Trachtenberg, dijo en un comunicado citado por Fox News: “La familia solicita privacidad por su pérdida. No hay más detalles en este momento”.

La actriz Michelle Trachtenberg murió a los 39 años. (Foto AP/Mark Mainz, archivo) (Mark Mainz/AP)

¿Qué le pasó a Michelle Trachtenberg?

El fallecimiento de Michelle Trachtenberg, recordada también por Buffy Cazavampiros y Dr. House, no se considera sospechosa por la policía, dijeron fuentes de The New York Post; agregaron que Michelle se sometió hace poco a un trasplante de hígado y falleció aparentemente por causas naturales.

Fuentes policiales también dijeron a ABC News que la actriz podría haber estado experimentando complicaciones por el trasplante de hígado, pero la oficina del forense realizará una autopsia para confirmar la causa de su muerte.

En meses pasados, la intérprete respondió a varios de los comentarios de seguidores que le cuestionaron si estaba bien de salud porque sus fotografías se observó una rápida pérdida de peso.

Michelle Trachtenberg respondió a seguidores que le decían que parecía enferma.

“Explíquenme por qué parezco enferma. ¿Han perdido un calendario y no se han dado cuenta de que no tengo 14 años. Tengo 38. Qué triste que dejen un comentario así”, dijo ella en uno de los mensajes.

Además, en otra publicación de enero de 2024 agregó: “Recientemente,he recibido varios comentarios sobre mi aspecto. Nunca me he sometido a cirugía plástica, soy feliz y gozo de buena salud. Compruébelo usted mismo haters”.

¿Quién fue Michelle Trachtenberg?

Michelle Trachtenberg nació el 11 de octubre de 1985 en Nueva York, comenzó su historia en las pantallas a los ocho años, con el papel de Nona Mecklenberg en The Adventures of Pete & Pete, serie de Nickelodeon que se emitió de 1994 a 1996.

Debby Beece, presidenta de Nickelodeon Movies, dijo en 1996: “Michelle parece auténtica porque realmente es una niña genuina. Todos pueden identificarse con ella”.

Para Michelle, la década de los 2000 trajo papeles como Buffy. Años después, ella denunció en redes sociales el “comportamiento inapropado” del productor ejecutivo de dicha serie: “Ahora tengo el valor, como mujer de 35 años, para republicar esto”.

Sus créditos incluyen clásicos como Ice Princess (Sueños sobre hielo), EuroTrip (Euroviaje censurado), 17 otra vez y uno de sus últimos trabajos fue la serie documental sobre Meet, Marry, Murder.

Con información de AP.