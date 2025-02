Las publicaciones de Michelle Trachtenberg que preocuparon a fans: ‘Explíquenme por qué parezco enferma’

Michelle Trachtenberg murió a los 39 años este miércoles en un domicilio ubicado en Nueva York, la actriz generó preocupación en sus seguidores por su apariencia física mostrada en las últimas fotos que publicó en su cuenta de Instagram porque “parecía enferma”.

La protagonista de Buffy, la caza vampiros, habló de su estado de salud en enero de 2024 en su cuenta personal de IG, donde mencionó que “estaba bien” y sin complicaciones médicas.

Uno de los papeles más destacados de Trachtenberg es el de Georgina Sparks en la serie Gossip Girl, donde era la enemiga de Blair Waldorf en la historia.

La actriz Michelle Trachtenberg murió a los 39 años. (Foto AP/Mark Mainz, archivo) (Mark Mainz/AP)

¿Cuáles fueron las últimas publicaciones de Michelle Trachtenberg?

Michelle Trachtenberg publicaba fotos de alfombras rojas y trabajos donde participó en su carrera como actriz, la última imagen compartida en su cuenta de Instagram fue el 18 de febrero de 2025.

Sin embargo, también subía fotografías de su apariencia actual con algunos mensajes cortos y fueron estos posts los que generaron preocupación en sus seguidores.

La última selfie la publicó el pasado 12 de febrero y recibió comentarios como los siguientes: “Creo que se ve mal, muy mal”, “¿Estás enferma?, “Pareces enferma, espero no sea así”. Una de las pocas respuestas que hizo la actriz a estos comentarios fue en enero de 2024: “Explícame por qué parezco enferma ¿Perdiste un calendario y no te diste cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que hayas dejado un comentario así“.

Michelle Trachtenberg aseguró estar bien de salud en enero de 2024. (Foto: Instagram)

Asimismo, la actriz de La Ley y el Orden recibía mensajes donde solicitaron su regreso a los sets de grabación, especialmente para trabajar en nuevo material de la serie Buffy, la caza vampiros.

Michelle Trachtenberg recibió un trasplante de hígado “recientemente” y de acuerdo con Page Six, su cambio físico se debe a una afectación en su salud por una enfermedad hepática, pero ni la familia ni el representante compartieron algo al respecto.

Las últimas publiaciones de Michelle Trachtenberg preocuparon a sus seguidores por su apariencia física. (Foto: Instagram @michelletrachtenberg)

¿Qué se dijo acerca de la muerte de Michelle Trachtenberg?

Este miércoles el representante de Michelle Trachtenberg confirmó la muerte de la actriz de Dr. House a la página Page Six: “Con gran tristeza confirmamos que ha fallecido. La familia solicita privacidad por su pérdida. No hay más detalles en este momento”.

La policía acudió a un domicilio ubicado en Nueva York luego de una llamada de auxilio alrededor de las 8:00 horas del tiempo local y al acudir al lugar “los oficiales observaron a una mujer de 39 años inconsciente”, informó el departamento de policía del estado.

Los paramédicos arribaron al inmueble y al llegar declararon muerta a la actriz en el lugar. No se sospecha de algún acto criminal y la Oficina Forense de Nueva York investiga las causas de la muerte.

Michelle Trachtenberg participó en la serie 'Gossip Girl'. (Instagram @michelletrachtenberg)

¿En qué películas y series apareció Michelle Trachtenberg?

Michelle Trachtenberg inició su carrera artística a los 8 años para The Adventures of Pete & Pete, serie de Nickelodeon, donde interpretó a Nona Mecklenberg.

En su trayectoria artística tuvo un rol protagónico en Gossip Girl y en Buffy, la caza vampiros, el resto de sus proyectos son los siguientes: