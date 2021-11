‘XOXO’: Pedrito Sola y Paty Chapoy protagonizan video de ‘Gossip Girl’

Más de dos décadas respaldan a Pedrito Sola y Paty Chapoy en el dominio del medio del espectáculo.

Desde 1996 ambos conductores han oficiado bloques de noticias de artistas, cantantes y han llevado hasta las primicias de los chismes de la farándula. Ahora, esa ‘autoridad’ fue aprovechada por HBO Max para hacer un promocional del remake de la serie Gossip Girl.

Este jueves, la compañía de streaming publicó en sus redes sociales en el que Pedro Sola está en un restaurante platicando muy a gusto con Paty, a quien no se le ve el rostro al inicio pero su estilo de inmediato la identifican, cuando le entra una llamada a su celular.

El nombre de ‘Kate’ aparece en la pantalla del teléfono de Pedro, quien de inmediato responde e indaga las últimas noticias de su amiga.

La interlocutura no se demora en ‘soltarle’ información de último minuto a Sola, cuya respuesta se centra en la nueva forma de distribución del chismecito: ni por Twitter ni por Facebook... por “instaaaa”.

“No, no me digas, esos chismecitos no pueden ir en el tuit, si, no, no, eso tiene que ir en el feis. No, no, no. En el insta, en el insta. Ay, Pedrito, insta, qué bárbaro. Y además Kate para que tagees a esos riquillos que tienes de alumnos”, comentó el ‘tío’ Pedrito en el video.

Cabe destacar que en esta primera intervención, el conductor remite a varios aspectos de la serie.

Por un lado a los ‘métodos’ para correr los chismes, que en la serie original se realizaba a través de entradas de blog que se enviaba por mensajes de texto y correos electrónicos.

En el remake de Gossip Girl la ‘diáspora’ de información se realiza a través de las redes sociales. Todo tiene que adaptarse y tomar el rumbo de las tendencias, Pedrito Sola y Paty lo saben.

Cuando la llamada finaliza, Chapoy le recrimina al conductor la falta de habilidad en el ‘método’, a lo que Sola responde aún emocionado “Ay, Paty, no sabes la cantidad de cosas que me acaba de contar”.

El video finaliza con una escena en la que Paty scrollea en una cuenta de Instagram mientras hace referencia a la cantidad de situaciones que falta por conocer y cierra con una de las frases clásicas de la serie:

“Bueno, bueno, qué cantidad de chismecitos. Y lo que nos falta. XOXO”, comentó la conductora de televisión.