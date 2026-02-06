‘No tiene nada que ver con su muerte’: Maribel Guardia explica por qué Julián Figueroa usó naltrexona

Imelda Tuñón relacionó el fallecimiento de Julián Figueroa con el uso de un implante de naltrexona. ¿Qué dijo Maribel Guardia del caso? (Foto: Cuartoscuro)

A pocos días del aniversario luctuoso de Julián Figueroa, Maribel Guardia está en medio de una polémica, luego de que Imelda Tuñón señaló a Marco Chacón, esposo de la actriz, por su presunta responsabilidad en el fallecimiento del cantante.

La también madre de José Julián Figueroa —nieto de Maribel Guardia— afirmó que, meses antes de su muerte, el artista acudió a una clínica en Torreón, acompañado de Marco, para la aplicación de un implante de naltrexona.

“El doctor le advirtió que si le ponía el implante se tenía que quedar ahí, pero Marco no accedió”, dijo Imelda Garza Tuñón en declaraciones retomadas por Despierta América, en donde indicó que este fue un factor clave en el fallecimiento de Julián Figueroa.

“Su mamá no lo quiso meter a rehabilitación (...) Si lo hubieran metido a rehabilitación, yo ahorita tendría esposo y José Julián tendría papá”, afirmó Imelda, por lo cual la actriz Maribel Guardia dio su versión de los hechos.

¿Por qué Julián Figueroa usó un implante de naltrexona?

La protagonista de Pedro Navaja compartió una carta con la revista People, en donde explicó que es cierto que su hijo utilizó un implante de naltrexona en su lucha contra las adicciones.

“Se trata de un pellet que es un coadyuvante para evitar tomar, aprobado por la FDA”, comentó Maribel Guardia, quien indicó que fue el propio cantante quien pidió ayuda a sus seres queridos para colocarse el implante.

“Para ese efecto buscamos, por petición de Julián, y encontramos acá mismo en el Pedregal, Ciudad de México —donde vivimos—, una clínica que se lo pusiera”, indicó; no obstante, Figueroa debía cumplir con una abstinencia de 15 días.

Al saberlo, sus seres queridos llevaron al artista a una clínica sin informarle que debía quedarse internado, y permaneció en la institución por más de un mes. Cuando se cumplió el tiempo de sobriedad, los implantes se agotaron.

Maribel Guardia respondió a las declaraciones de Imelda Tuñón.

Julián Figueroa indicó que en Torreón había otro médico que los colocaba, por lo cual, al salir de su rehabilitación, lo llevaron a esta ciudad. “Marco lo acompañó. Fue decisión de Julián, no la mía ni de Marco; nosotros estábamos en la disposición de hacer todo lo humanamente posible para ayudarlo”.

Maribel Guardia indicó que es cierto que les señalaron que lo ideal sería que Julián permaneciera internado bajo cuidados médicos; sin embargo, el también hijo de Joan Sebastian no accedió.

“Venía de un internamiento de un mes y no quiso estar más tiempo internado. Se negó rotundamente; él decía que ya había cumplido con el protocolo y no pudieron convencerlo de lo contrario”, comentó la actriz.

Al ser un hombre adulto de 27 años, sus familiares no podían obligarlo a permanecer internado, por lo cual, según la protagonista de Prisionera de amor, no se quedó en rehabilitación.

¿El implante de naltrexona está relacionado con la muerte de Julián Figueroa?

La naltrexona es un medicamento indicado para personas que ya dejaron de consumir sustancias y buscan continuar su abstinencia, debido a que ayuda a evitar recaídas, explica MedlinePlus.

Maribel Guardia añadió que el hecho de que Julián Figueroa buscara el implante solo demuestra que el artista reconoció que tenía un problema y estaba dispuesto a trabajar en soluciones, por lo cual sus familiares lo apoyaron.

Imelda Tuñón afirmó que no haber internado a Julián Figueroa tras recibir el implante fue crucial en su fallecimiento.

“El pellet es inocuo, no causa ataques cardíacos”, comentó para People y añadió que su uso no está vinculado con las causas de muerte de Julián Figueroa, quien falleció por un infarto agudo al miocardio.

“La naltrexona no tiene nada que ver con ataques al corazón, es de una ignorancia tremenda decir eso. En ese sentido, no tiene nada que ver un acontecimiento con el otro”, dijo, e indicó que tampoco existe relación con el hecho de que no fuera internado.

“No podían obligarlo a quedarse, pero de cualquier forma eso no tiene nada que ver con su muerte. El hecho de haberse quedado o no, no cambia nada”, finalizó en la carta.

¿Qué son los implantes de naltrexona y para qué sirven?

El National Institute on Drug Abuse explica que la naltrexona es una sustancia que actúa uniéndose a los receptores opioides en el cerebro. Su principal función es bloquearlos, reduciendo el deseo de consumirlos.

Además, la naltrexona previene los efectos eufóricos y sedantes de los opioides, agrega el artículo, el cual señala que las personas que deseen comenzar un tratamiento con esta sustancia deben tener una abstinencia mínima de 10 días.

MedlinePlus añade que la naltrexona solo da resultados cuando se usa como parte de un programa integral de tratamiento contra las adicciones, por lo cual es importante que la persona siga un proceso de rehabilitación de manera paralela.

El portal indica que entre los efectos secundarios se encuentran náuseas, vómitos, dolor de estómago y de cabeza, mareos, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, llanto, somnolencia, confusión, visión borrosa y alucinaciones en casos extremos.