Eduardo Verástegui critica a Bad Bunny tras ganar el Grammy: ‘Premia la vulgaridad, normaliza lo tóxico’

Eduardo Verástegui se quejó de la victoria de Bad Bunny en los Premios Grammy. (Foto: EFE/Cuartoscuro)

Bad Bunny ganó un premio Grammy en la categoría Álbum del año con '‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, primer disco completamente en español en conseguirlo, pero esto no le gustó mucho a Eduardo Verástegui, quien señaló negativamente al cantante.

Una de las múltiples críticas de Verástegui estuvo relacionada con la influencia del ‘Conejo malo’ en Estados Unidos, donde tiene la participación en el medio tiempo del Super Bowl LX.

De acuerdo con el actor mexicano, el intérprete de ‘Si veo a tu mamá’ es un “arma de destrucción masiva” que está causando una “erosión” en EU desde adentro, “premia la vulgaridad y normaliza lo tóxico”.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ganó el premio Grammy a Mejor álbum del año con 'DeBÍ TiRAR Más FOToS'. (Foto: EFE) (Octavio Guzmán/EFE)

¿Qué dijo Eduardo Verástegui de Bad Bunny?

Eduardo Verástegui se lanzó contra el cantante Bad Bunny luego de la entrega de uno de los Premios Grammy que ganó el puertorriqueño en la edición 2026.

“El conejito malo ganó, qué tiempos aquellos donde ese premio lo recibía Frank Sinatra (...) hoy basta ponerse vestidos, balbucear letras ininteligibles, glorificar la vulgaridad y cantar con la boca llena”, escribió en un post de X.

Asimismo, el actor de telenovelas mexicanas lo señaló por atacar al ICE durante el discurso tras recibir los galardones y lo llamó “animal”.

“Dice que el ICE es salvaje, mientras su música promueve lo más salvaje del instinto, sin orden, belleza ni responsabilidad (...) apaguen el ruido, recuperemos el sentido común, la cultura, moral y la dignidad”.

Pero este post no fue el único y en uno posterior lo llamó un “arma cultural de destrucción masiva” y nuevamente criticó las canciones de Bad Bunny.

“Su ruido no es arte, es basura tóxica que envenena a quienes la consumen sin criterio, pero aún más preocupante es la fragilidad cultural de quienes aplauden estos experimentos de laboratorio, elevados artificialmente por una industria que premia la vulgaridad y castiga la belleza”,

Verástegui calificó la música de Bad Bunny como una herramienta de adoctrinamiento y una pandemia sonora, por ello, pidió a sus seguidores no escucharlo porque esas es la “vacuna real, simple y efectiva”.

Para finalizar con su crítica en redes sociales, comentó que espera el arrepentimiento del cantante puertorriqueño y solicite el perdón de Dios por el daño causado en contra del “bien común”.

“Todavía hay tiempo para rectificar por estos misiles de basura cultural orientados a la destrucción moral masiva, degrada el alma, anestesia conciencias, no mata el cuerpo, pero sí envenena el corazón de quien lo escucha”.

Bad Bunny ataca al ICE tras ganar el premio Grammy a Mejor Álbum del año

Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, subió a recibir su premio Grammy y mandó un discurso político en contra de la crisis migratoria en Estados Unidos, especialmente señaló al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“El odio se hace más poderoso con más odio, lo único más fuerte es el amor, así que, por favor, necesitamos ser diferentes, si vamos a luchar hagámoslo con amor (...) No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros, somos humanos”.

El discurso fue aplaudido por diferentes artistas, entre ellos J Balvin, quien se reconcilió con Bad Bunny en su última fecha de conciertos en el Estadio GNP Seguros en la CDMX.