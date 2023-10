Eduardo Verástegui amenaza a ‘terroristas de la ideología de género’ con un rifle

José Eduardo Verástegui Córdoba, aspirante independiente a la Presidencia de la República amenazó este lunes a los “terroristas”... pero no precisamente a los de integrantes de Hamás que atacaron a Israel.

A través de sus redes sociales, el ultraderechista compartió un video en el que observa a Verástegui disparar un rifle en varias ocasiones.

El actor de novelas acompañó su video con el siguiente mensaje:

“Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. Los leo”.

Esta no es la primera vez que el actor tamaulipeco ‘se lanza’ contra lo que él llama ‘idolología de género’, ya que en varias ocasiones Verastegui ha compartido su postura en contra del aborto y el comunismo.

Por ejemplo, hace unos meses, el productor aseguró que el aborto era un crimen y que “la ideología de género era diabólica”.

“Digan lo que digan, hagan lo que hagan, jamás podrán cambiar la realidad. Una mujer no puede ser un hombre, y un hombre no puede ser una mujer. Así de simple. La pregunta es, ¿Quién está detrás de la maquiavélica ideología de género y quién está empujando esta agenda perversa?”, escribió en enero de 2022.

Verastegui se lanza contra Sheinbaum y Xóchitl Gálvez

Este lunes, Verastegui también se lanzó en contra de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, a quienes acusó de ser “proaborto” y apoyar la ideología de género.

“La C y la X son proaborto. Las gemelas apoyan la ideología de género (las infancias trans y las terapias de conversión). La X y la C no son oposición entre ellas: son lo mismo. La verdadera oposición somos la mayoría absoluta del pueblo mexicano que ya estamos cansados de los mismos de siempre que dicen que son la solución al problema cuando el problema son ellos”, escribió.