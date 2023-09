Eduardo Verástegui insulta a reportero en alfombra roja de película: ‘Prensa Pinocho, ignorante’

Este 31 de agosto se estrenó en cines Sonido de libertad, película producida por Eduardo Verástegui y que en semanas pasadas estuvo en vuelta en polémica gracias a un inversionista de la misma, acusado de tráfico de menores.

Hace unos días se llevó a cabo la alfombra roja de la cinta en México, donde el también actor atendió a algunos medios de comunicación. No obstante, mostró descontentó con una serie de preguntas que le hicieron sobre el tema.

Recordemos que Sound of Freedom, como se llama originalmente, toca el tema de la explotación infantil. Se inspira en la vida de Tim Ballard, exagente especial del Departamento de Seguridad Nacional de EU, por lo que se basa en una historia real sobre una investigación de tráfico sexual.

Lo anterior causó ruido a una parte de la prensa cuando Fabian Marta, relacionado con la cinta, fue detenido por acusaciones de secuestro a un menor, por lo que algunos medios de comunicación no dudaron en cuestionar a Verástegui al respecto.

Eduardo Verástegui es el productor de 'Sonido de Libertad'. (Foto: Especial)

Eduardo Verástegui reacciona a pregunta de reportero

Un reportero llamado Eduardo Mitzu cuestionó a Verástegui por el tema de Marta. Sin embargo, la respuesta del polémico actor fue insultarlo y llamarlo ‘mentiroso’.

“‘Prensa Pinocho’, ‘prensa Pinocho’, mira… la nariz te crece hasta acá, hermano”, dijo mientras hacía un ademán con las manos. “Primero, no seas mentiroso, con mentirosos no puedo hablar; no invirtió en la película, sino en un profunding para la publicidad de la película. Haz tu tarea, hermano, no puedo hablar con mentirosos”, dijo.

Aunque hubo quienes trataron de detener el encuentro, Verástegui agregó visiblemente molesto: “Hay que informar, hay que educarlos, a esta ‘prensa Pinocho’ hay que educarla”.

Verástegui termina molesto con la prensa

De igual forma, cuestionaron al actor de 49 años por un tuit que hizo hace tiempo, donde relacionaba la pederastia con la homosexualidad.

“Me quiero enfocar en salvar niños porque, cualquier otra cosa que no sea eso, es un distractor”, dijo en primera instancia ante dicha pregunta, realizada también por Mitzu.

Eduardo Verástegui se molestó con las preguntas que le hizo un reportero. (Cuartoscuro / Fernando Carranza García)

Después lo señaló de ignorante e incluso insinuó que estaba conspirando en su contra por las preguntas que le realizó.

“No te interesan, tú vienes aquí a preguntar otra cosa porque quieres desacreditar el mensaje, cualquier persona que venga en busca de desacreditar el mensaje… o eres parte de la industria de la pedofilia, o eres ignorante o no te importan los niños”.