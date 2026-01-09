¿No se portó bonito? Demandan a Bad Bunny por 16 mmd tras presunto uso no autorizado de un audio

No es la primera vez que Bad Bunny enfrenta una demanda por presuntamente utilizar un audio sin autorización de la persona que lo grabó. (Foto: Unsplash / Cuartoscuro)

‘Bad Bunny, baby’... Benito, el cantante de reguetón puertorriqueño, tiene un largo historial de problemas legales que van desde una denuncia por plagio en la canción ‘Safaera’ hasta, más recientemente, una demanda por el presunto uso no autorizado de un audio.

Esta no es la primera ocasión en la que el intérprete de Debí Tirar Más Fotos enfrenta una situación similar, ya que durante 2023, Carliz de la Cruz demandó a Bad Bunny por utilizar su voz en diferentes canciones sin permiso, pues ella está detrás del audio que aparece en temas como ‘Dos mil 16’.

Ahora llegó el turno de Tainaly Y. Serrano Rivera, quien presentó una demanda en Puerto Rico en contra de Benito Ocasio Martínez, pues alega que un audio con su voz fue utilizado en dos canciones del ‘Conejo Malo’ sin que ella diera su consentimiento.

¿Cuál es el audio por el que demandaron a Bad Bunny?

El audio por el cual Bad Bunny enfrenta problemas legales apareció por primera ocasión al final de la canción ‘Solo de mí’, del álbum debut del puertorriqueño, X100pre, ya que en esta se puede escuchar la voz de una mujer diciendo: “Mira, puñeta, no me quiten el perreo”.

La voz se volvió a utilizar una vez más en el más reciente disco de estudio de Benito, Debí Tirar Más Fotos. En esta ocasión, el audio se escucha a la mitad de la canción ‘EoO’, poco antes de que el tema cambie de ritmo.

Bad Bunny no ha hablado de la demanda que recibió. (Foto: EFE)

La demanda —que cuenta con 32 páginas, según reportó Billboard— está dirigida tanto al intérprete de ‘Tití me preguntó’ como al productor Roberto Rosado y a Rimas Entertainment, el sello discográfico con el que trabaja Bad Bunny.

Esto se debe a que supuestamente fue el productor musical quien le pidió a Tainaly Y. Serrano Rivera grabar un audio con la frase mediante WhatsApp; sin embargo, nunca le explicó que su voz sería utilizada con fines comerciales, ni mucho menos se habló de una compensación, según con la mujer.

“Al momento de la solicitud, no se explicó el propósito del audio. Tampoco se le informó a la demandante que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente”, indica el documento, de acuerdo con la agencia de noticias EFE.

¿Por qué piden 16 millones de dólares a Bad Bunny?

La defensa legal de Tainaly explica que supuestamente la mujer jamás firmó algún contrato o licencia para el uso de su voz, por lo que decidió proceder legalmente en contra de Bad Bunny por diversas faltas.

Entre ellas se incluye la violación a la Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico y a la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen y el derecho a la intimidad, así como por daños y enriquecimiento injusto.

En particular, debido a que el audio no solo se escucha en las canciones ‘Solo de mí’ y ‘EoO’, que cuentan con 540 millones y 757 millones de reproducciones en Spotify, respectivamente, sino que también se utilizó la voz de Tainaly en los conciertos que Bad Bunny ofreció durante su residencia en Puerto Rico, señala EFE.

La demanda afirma que Bad Bunny utilizó el audio de la mujer en sus conciertos en Puerto Rico. (Foto AP/Eduardo Verdugo) (Eduardo Verdugo/AP)

Además, la frase “Mira, puñeta, no me quiten el perreo” se ha utilizado como parte de los promocionales y la mercancía del cantante, por lo que la mujer también exige que se deje de usar su audio.

“La voz de Tainaly Y. Serrano Rivera fue utilizada sin su consentimiento en ambas canciones, sin compensación y sin atribuirle su reconocimiento legal (...), violando así sus derechos”, señala la demanda, de acuerdo con la agencia de noticias.

Es así que Tainaly Y. Serrano Rivera ha solicitado 16 millones de dólares por la supuesta violación de su privacidad e imagen. Hasta el momento, Bad Bunny no ha respondido a los señalamientos.

Billboard agrega que los abogados de Tainaly son José Marxuach Fagot y Joanna Bocanegra Ocasio, quienes también estuvieron detrás de la demanda que interpuso Carliz de la Cruz en 2023 en contra de Bad Bunny.