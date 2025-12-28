¡Conejo malo! El INAH regaña a Bad Bunny: ‘El contacto físico está prohibido’

Bad Bunny visitó el Museo Nacional de Antropología e Historia en CDMX. (Fotos: Cuartoscuro.com / AP).

La visita de Bad Bunny a CDMX, con motivo de sus ocho conciertos del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en el Estadio GNP Seguros, se llevó de ‘pilón’ un llamado de atención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Durante su estancia en la ciudad, el intérprete no solo tuvo su esperada reconciliación con J Balvin, también visitó sitios turísticos como el Museo Nacional de Antropología e Historia en Chapultepec.

Historia de Bad Bunny en Instagram. (Foto: Captura de pantalla instagram.com)

¿Qué ocurrió durante la visita de Bad Bunny al Museo Nacional de Antropología?

En historias de Instagram, el músico Benito Antonio Martínez Ocasio se mostró al interior del Museo Nacional de Antropología (MNA), en salas dedicadas al legado arqueológico de los pueblos de Mesoamérica, donde se exhiben esculturas, símbolos prehispánicos y piezas representativas de distintas culturas originarias.

En uno de los videos, el intérprete de ‘Pitorro de coco’ colocó la mano sobre una estela prehispánica.

Este 27 de diciembre, el INAH se pronunció en un comunicado “ante la circulación en redes sociales de imágenes relacionadas con la visita del cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, al MNA”.

De acuerdo con el INAH, Benito Antonio acudió al recinto el pasado miércoles 17 de diciembre y su acción fue momentánea, ante lo cual se aplicaron los protocolos de protección del patrimonio:

“Durante todo el recorrido se contó con presencia de custodia del MNA. Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico la retiró”.

“Como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido”, agregó el instituto.

¿Qué lugares visitó Bad Bunny en la Ciudad de México?

En redes sociales, el intérprete de ‘Tití Me Preguntó’ compartió diversos fragmentos de su estancia en la capital del país. En ellos mostró imágenes de avenidas, peregrinos en Paseo de la Reforma, músicos callejeros y espacios culturales.

El músico, aficionado del deporte, también acudió a la Arena México, donde asistió a una función de Lucha Libre.

En Coyoacán, Bad Bunny visitó el Museo Frida Kahlo, donde se exhiben objetos personales de la pintora mexicana, como su cocina, pinceles, botellas y algunos de los espejos utilizados para sus autorretratos.

Luego de concluir su serie de conciertos y visitas en la capital, Bad Bunny publicó un mensaje en redes sociales para agradecer al público mexicano. En su texto, destacó el recibimiento y el vínculo que mantiene con el país desde hace varios años.

Historia de Bad Bunny en Instagram. (Foto: Captura de pantalla instagram.com)

“De México tengo tanto y tanto que decir que no me daría un solo storie. Solo diré gracias por abrazarme con tanto amor por tantos años. Me inspiran mucho con su cultura, su pasión y el corazón de su pueblo”, escribió el artista.

En el mismo mensaje añadió: “Estas semanas en su linda tierra me las llevo por siempre en la memoria. Les prometo que volveré. ¡Viva México!”.