Daniel Curtis Lee, del ‘Manual de Ned’, ayuda a Tylor Chase tras situación de calle: ‘Tiene hotel asegurado’

Daniel Curtis Lee tiene la intención de ayudar a Tylor Chase a recuperarse, para que pueda dejar de vivir en la calle. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Unsplash)

Daniel Curtis Lee, conocido por su papel como Simon Nelson Cook en el Manual de supervivencia escolar de Ned, ofreció su ayuda al actor Tylor Chase, quien desde septiembre pasado fue visto en situación de calle.

Tylor y Daniel compartieron créditos en la serie, por lo cual enterarse de lo que estaba pasando con el actor de Nickelodeon le afectó, debido a que fue mucho que procesar para él al ver los videos virales de Chase.

“Después de enojarme con quienes lo filmaban, me molesté conmigo mismo porque me sentí impotente”, comentó en uno de los episodios de Ned’s Declassified, un pódcast que Daniel tiene con los protagonistas de la serie de Nickelodeon: Devon Werkheiser y Lindsey Shaw.

¿Cómo fue el reencuentro entre Daniel Curtis Lee y Tylor Chase?

El intérprete de ‘Cookie’ compartió un video en su cuenta de TikTok, en donde brindó una actualización sobre el caso de Tylor Chase. En este se le puede ver conversando con el actor, quien está sentado en una banqueta.

Luego de una breve charla, Daniel llevó a Tylor a una pizzería en donde comieron algunas rebanadas e incluso tuvieron una videollamada con Devon Werkheiser, el protagonista del Manual de supervivencia escolar de Ned.

“Muchos de ustedes están enterados de la situación de Tylor y quería darles una actualización”, comenta Daniel en el video. Luego de comer, los actores se dirigieron a un hotel, en donde Curtis Lee rentó una habitación para Chase.

“Quería quedarse cerca y este era el único hotel que estaba abierto”, indicó. A pesar de ello, Tylor se veía contento e incluso los actores se despidieron con un abrazo, con la promesa de que Daniel regresaría para ver cómo estaba.

Además, Curtis Lee le ofreció a Tylor la posibilidad de llevarlo a un centro de rehabilitación, aunque fue una propuesta que se quedó en el aire: “Chase y Cookie se reúnen a con Ned en FaceTime. Bien alimentado y a salvo de la lluvia. ¡Hotel asegurado! Un paso más cerca del tratamiento a largo plazo”, escribió en redes.

En un video anterior, Daniel compartió que deseaba ayudar a Tylor de manera correcta, por lo cual está en busca de centros de rehabilitación, así como orientación financiera para apoyar al actor.

“Estoy buscando orientación sobre la creación de un fideicomiso en el que los fondos se liberen solo después de completar con éxito un programa (de rehabilitación). Queremos hacer esto de la manera correcta: seguro, estructurado y solidario”, comentó en el clip.

¿Tylor Chase, del ‘Manual de Ned’, está en situación de calle?

Durante septiembre se difundieron algunos videos en los que se veía a Tylor Chase viviendo en la calle; sin embargo, el actor comentó en una entrevista con el diario Daily Mail que él no se considera una persona sin hogar.

“No soy una persona sin hogar activa en este momento; estoy pensando que me gustaría ir a ver a mi papá, dentro de poco, al estado de Georgia. Tengo todo lo necesario para quedarme allí, espero tener una habitación”, comentó.

Por ahora, dijo vivir cerca de la zona en donde ha sido grabado, en la cual además mantiene contacto con sus familiares y amigos, quienes le brindan apoyo de forma constante.

El actor de Nickelodeon no era protagónico pero se ganó al público gracias a sus apariciones (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, IA Gemini).

“Tengo familia y amigos, y el programa de asistencia para la vivienda. Hay una caridad generosa, proveniente de la gracia de la familia de Dios. Es un aspecto bastante tranquilo. Es un verdadero privilegio, obviamente”, añadió en la conversación.

Tylor Chase nació el 6 de septiembre de 1989 en Arizona, Estados Unidos y se convirtió en un actor infantil, con diferentes papeles, entre ellos uno en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned.

En esta daba vida a Martin Qwerly. Tras su paso por este programa de televisión, Tylor tuvo otras participaciones menores en otras series, de acuerdo con su perfil de IMDb.