Diagnostican a Barry Manilow con cáncer de pulmón: Cantante se someterá a cirugía

El cantante Barry Manilow se someterá a una cirugía ante la oportuna detección de cáncer (Foto: AP, IA Gemini).

El cantante estadounidense de 82 años Barry Manilow informó que fue diagnosticado con cáncer de pulmón, luego de que estudios médicos detectaran una lesión cancerosa en su órgano izquierdo.

El hallazgo ocurrió de manera fortuita, tras un largo periodo de complicaciones respiratorias que incluyeron seis semanas de bronquitis, seguidas de una recaída de otras cinco semanas, según detalló el propio artista.

La información fue confirmada este lunes a través de un comunicado en redes sociales. De acuerdo con el mensaje, Manilow ya se había recuperado de la bronquitis y había regresado a los escenarios, pero su médico ordenó una resonancia magnética como medida preventiva.

Ese estudio permitió identificar lo que el cantante describió como “un punto canceroso” en su pulmón izquierdo, que deberá ser extirpado mediante cirugía. Los médicos consideran que el cáncer fue detectado en una fase temprana y no creen que se haya propagado a otras zonas del cuerpo.

El artista estadounidense destacó que la detección temprana fue determinante para definir el tratamiento. “Es pura suerte —y un gran médico— que se haya encontrado tan pronto”, afirmó en el mensaje dirigido a sus seguidores.

¿Qué tratamiento seguirá Barry Manilow tras ser diagnosticado con cáncer de pulmón?

Los representantes del artista confirmaron que la lesión corresponde a un tumor en etapa uno, lo que permitió descartar tratamientos complementarios como quimioterapia o radiación. El abordaje médico se limitará a una intervención quirúrgica para extirpar el punto canceroso.

El propio Manilow se refirió al proceso con tono ligero: “No habrá quimioterapia. No habrá radiación. Solo sopa de pollo y reposiciones de I Love Lucy”. La cirugía está programada para finales de diciembre, seguida de un periodo de recuperación de aproximadamente un mes.

El cantante Barry Manilow pospuso 10 fechas y espera regresar a los escenarios en febrero(Foto: EFE/Stian Lysberg). (Stian Lysberg/EFE)

Barry Manilow pospone conciertos de enero en Estados Unidos tras diagnóstico

Debido al procedimiento quirúrgico y al tiempo de recuperación indicado por los médicos, los conciertos de Barry Manilow que tenía previstos para enero fueron reprogramados. En total, el artista tenía programadas 10 presentaciones en nueve ciudades de Estados Unidos.

Las fechas afectadas se concentraban principalmente en Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Ohio. En su comunicado, el cantante ofreció disculpas al público: “Lamento mucho que tengan que modificar sus planes”, escribió, al tiempo que reconoció que tanto él como su equipo esperaban con entusiasmo las presentaciones de enero.

Los boletos adquiridos mantendrán su validez para las nuevas fechas, según se informó en el anuncio oficial.

¿Cuándo y dónde volverá a presentarse Barry Manilow tras su cirugía?

Tras completar su periodo de recuperación, Barry Manilow planea regresar a los escenarios en febrero. El cantante confirmó que su reaparición pública está prevista para el fin de semana de San Valentín, del 12 al 14 de febrero, en el Westgate Las Vegas Resort & Casino, sede de su residencia permanente.

Posteriormente, retomará su gira por arenas en distintas ciudades de Estados Unidos entre febrero y abril, con fechas reprogramadas en Tampa, Columbus, Charleston, Orlando, Sunrise, Estero, Greensboro, Jacksonville y Duluth, Georgia.

Manilow se mostró optimista sobre su regreso y adelantó que espera que el fin de semana de febrero en Las Vegas “sea una gran celebración”.

Barry Manilow concientiza sobre la detección temprana de cáncer tras diagnóstico

En el mensaje difundido a través de sus redes sociales, Barry Manilow aprovechó el anuncio sobre su estado de salud para enviar un llamado directo a la prevención. El cantante de EU pidió a sus seguidores no ignorar síntomas persistentes y someterse a revisiones médicas oportunas ante cualquier señal inusual.

Recientemente, el cantante concluyó cinco conciertos navideños con fines benéficos en el McCallum Theatre de Palm Desert, eventos con los que se recaudaron millones de dólares para organizaciones sin fines de lucro del Valle de Coachella. Se trató de la séptima ocasión en que Manilow realiza presentaciones de este tipo en la región.

Además de agradecer el respaldo del público, el cantante envió un mensaje de buenos deseos por las fiestas y el inicio del nuevo año, y reiteró su intención de reencontrarse con sus seguidores una vez concluido su proceso de recuperación, y subrayó que la detección temprana fue clave en su caso.

¿Quién es Barry Manilow, el cantante que marcó el pop estadounidense desde los años 70?

Barry Manilow alcanzó fama internacional en la década de 1970, cuando una serie de éxitos lo consolidaron como una de las figuras más reconocidas del pop estadounidense. Temas como Mandy, Copacabana, Can’t Smile Without You y Looks Like We Made It definieron su estilo melódico y lo colocaron en los primeros lugares de popularidad.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, el cantante ha vendido decenas de millones de discos, encabezado listas y mantenido una presencia constante en escenarios de Estados Unidos, especialmente en Las Vegas, donde su residencia figura entre las más longevas y exitosas.

Con información de EFE y AP.