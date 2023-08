Muere Sixto Rodríguez, cantante del éxito ‘Sugar Man’, a los 81 años

El cantante estadounidense de origen mexicano Sixto Rodríguez, cuya vida fue retratada en el documental ganador del Oscar Searching For Sugar Man (2012), falleció a los 81 años, según informó su página web oficial.

“Con gran tristeza anunciamos que Sixto Díaz Rodríguez falleció el día de hoy. Expresamos nuestro más sentido pésame a sus hijas -Sandra, Eva y Regan- y a toda su familia. Rodríguez tenía 81 años. Que su querida alma descanse en paz”, expresaron en un comunicado.

Rodríguez volvió a presentarse tras los premios obtenidos por el documental ‘Searching For Sugar Man’. (Foto: sugarman.org)

¿Quién fue Sixto Rodríguez?

El nacido en Michigan el 10 de julio de 1942 tuvo padres mexicanos. Estudió la licenciatura en Filosofía en el Monteith College de la Universidad Estatal de Wayne, pero su instinto musical lo hizo creador con el seudónimo de Rod Riguez antes de firmar con Sussex Records.

Publicó dos álbumes, Cold Fact (1970) -su debut- y Coming From Reality (1971), pero abandonó su carrera artística, ya que no consiguió vender muchos discos en Estados Unidos, por lo que se desempeñó como obrero en Detroit.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, se postuló sin éxito en la ciudad para el Concejo Municipal, como alcalde y una candidatura para la Cámara de Representantes de Michigan entre 1989 y 2000.

Sin saberlo, sus canciones sobre los problemas de la pobreza y los más desfavorecidos se convirtieron en parte del mensaje de la lucha contra la segregación racial en Sudáfrica, por lo que fue un éxito en ese país.

Por ello fue protagonista del documental dirigido por Malik Bendjelloul, que siguió su viaje como músico de culto, historia que ganó el premio Oscar, además del BAFTA 2013 al mejor documental, lo que también le otorgó finalmente popularidad en el país norteamericano. Fue acreedor del premio de la audiencia y el del jurado del festival Sundance.

“Yo estaba dormido cuando ganó, pero me llamó mi hija Sandra para avisarme. De todos modos, no tengo servicio de televisión”, dijo sobre el galardón de la Academia a Rolling Stone.

Tras la popularidad del documental, la discográfica Blue Goose Music de Australia compró su catálogo de canciones y sacó al mercado ambos discos, y una nueva compilación de lo mejor de ambos titulada At his Best, reviviendo la carrera del artista 40 años después. Según Daily Mail, se recuperaba de una cirugía en marzo para reparar el daño derrame cerebral.

*Con información de EFE.