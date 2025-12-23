¿De qué murió Vince Zampella? Esto sabemos del accidente automovilístico del creador de ‘Call of Duty’

El desarrollador de videojuegos Vince Zampella —conocido por ser uno de los creadores de la franquicia de Call of Duty — murió a los 55 años, luego de sufrir un accidente automovilístico en California.

Vince, quien actualmente estaba a cargo del estudio Respawn Entertainment, de Electronic Arts (EA), iba a bordo de un automóvil Ferrari y en compañía de otra persona cuando ocurrió el accidente.

Tras su fallecimiento, la compañía de videojuegos para la cual trabajaba lamentó la partida de Vince: “Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con su familia, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron atraídos por su obra”, dijeron para el portal especializado en espectáculos TMZ.

¿Cómo murió Vince Zampella, el creador de ‘Call of Duty’?

Vince Zampella falleció luego de un accidente automovilístico. En un video compartido por TMZ, se puede ver a un Ferrari rojo saliendo a toda velocidad de un túnel ubicado en la autopista Angeles Crest en Altadena.

La Patrulla de Carreteras de California informó que el auto era un Ferrari 296 GTS de 2026, un carro deportivo que es capaz de tener más de 800 caballos de fuerza, de acuerdo con la NBC Los Angeles.

Vince Zampella fue productor del primer 'Call of Duty' además de partícipe de distintas entregas de la saga (Foto: EFE).

Al salir el túnel, el auto no tiene el agarre suficiente en el pavimento y se patina, finalmente el coche se estrelló contra uno de los bordes montañosos de la autopista y en cuestión de segundos se comienza a incendiar.

TMZ afirma que este es un tramo conocido, debido a que las personas suelen hacer todo tipo de acrobacias al volante e incluso sobre el suelo se ven marcas de neumáticos y derrapes.

La Patrulla de Carreteras de California detalló que el accidente ocurrió a las 12:45 horas del domingo 21 de diciembre e indicó que el video que capturó un testigo ya fue entregado a las autoridades.

¿Qué pasó con Vince Zampella? Esto se sabe de su fallecimiento

Luego del accidente, se dio a conocer que el conductor del Ferrari se quedó atrapado dentro del auto mientras este se incendiaba. Al ver lo que ocurría, algunas personas se acercaron para sacar a la víctima del vehículo.

A pesar de la ayuda, la persona que manejaba el auto falleció en el lugar; mientras que el segundo pasajero salió expulsado del auto y fue trasladado hasta una clínica; sin embargo, murió en el hospital, de acuerdo con la NBC Los Angeles.

Aunque se cree que era Vince quien manejaba el vehículo, hasta ahora no se ha confirmado de manera oficial si realmente era el conductor o el pasajero; además, se desconoce la identidad de la persona que iba junto al desarrollador de videojuegos.

Hasta este momento, se desconoce por qué perdieron el control del automóvil: “Por razones desconocidas, el vehículo se desvió de la carretera, chocó contra una barrera de concreto y quedó completamente sumergido”, dijo la Patrulla de Carreteras de California para la BBC.

¿Quién era Vince Zampella?

Vince Zampella era un reconocido diseñador y desarrollador de videojuegos, quien fue director de Infinity Ward compañía con la cual creo la popular saga de Call of Duty, un juego que comenzó como una simulación de la Segunda Guerra Mundial.

Tras su despido de Activision — quien publicaba los juegos de la saga — en 2010, Vince fundó Respawn Entertainment y siete años después Electronic Arts adquirió esta compañía. En conjunto, Zampella trabajó en Battlefield 6, juego considerado la competencia directa de Call of Duty.

Además de ello, estuvo involucrado en el desarrollo de videojuegos como Titanfall, Titanfall 2,Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order. Tras su muerte, Infinity Ward lamentó su partida: “Vince siempre tendrá un lugar especial en nuestra historia”, escribieron en X.