Muere Chris Rea, cantante de ‘Driving home for Christmas’, a los 74 años por una “breve enfermedad”

Chris Rea murió a los 74 años luego de una enfermedad, informó su familia. (Foto: EFE)

Chris Rea, cantante y compositor, murió a los 74 años, de acuerdo a un comunicado compartido por la familia del británico este 22 de diciembre.

El músico muere después de estar hospitalizado a consecuencia de una “breve enfermedad”, de la cual no se revelaron mayores detalles.

“Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Chris. Se fue pacíficamente en el hospital rodeado de su familia”, se lee en el comunicado compartido por la familia del cantante británico, según la agencia británica de noticias Press Association (PA).

Anteriormente, el cantante fue diagnosticado con diferentes enfermedades como el cáncer de páncreas en el año 2000 y se sometió a una operación al año siguiente, mientras que en 2016 sufrió un accidente cerebrovascular.

Chris Rea era un cantante de música rock y de blues, en ocasiones fusionaba ambos géneros. (Foto: EFE)

¿Quién era Chris Rea, cantante que murió a los 74 años?

Chris Rea nación en 1951 en Middlesbrough, zona ubicada al norte de Inglaterra. Es conocido principalmente por temas como ‘On The Beach’ o la canción navideña ‘Driving Home For Christmas’.

Durante su adolescencia, pensó en dedicarse completamente al negocio familiar de venta de helados repartidos a domicilio, el cual fue iniciado por su papá.

Pero, descubrió su deseo de convertirse en un músico reconocido y particularmente en un guitarrista famoso.

Él se compró su primer instrumento, una Hofner V3 de 1961, y, según los expertos, su amor por la conducción y los viajes influyó en muchas de sus canciones.

Su primer álbum llamado ‘Whatever Happened To Benny Santini?’, se publicó en 1978, y la canción ‘Fool (If You Think It’s Over)’ fue nominada a un Premio Grammy.

El músico, conocido por su voz grave y distintivo estilo al tocar la guitarra, alcanzó la fama en las décadas de los setenta y ochenta con éxitos como ‘Fool (If You Think It’s Over)’, ‘Let’s Dance’ y ‘The Road to Hell’.

Su carrera musical consta de alrededor de la grabación de 25 discos como solista, dos de ellos estuvieron en los primeros lugares en listas de Billboard de Inglaterra.

El tema ‘Driving Home For Christmas’ es hasta el día de hoy un clásico de la Navidad en inglés, tanto en el Reino Unido como en el extranjero.

La canción trascendió a lo largo de los años, pues en 2025 volvió a las listas de éxitos del periodo navideño, alcanzó el puesto 30 la semana pasada, y también se incluyó en algunos comerciales para las ventas navideñas de los conocidos almacenes británicos M&S.

Según explicó en su página web, la canción, ideada cuando viajaba con su mujer en coche, relata “la historia de un viajero cansado que regresa a casa, un momento de calidez, humor y espíritu festivo que ha conservado su encanto con el paso de los años”.

En un principio, él no quiso que su tema se publicara, porque no deseaba una fama basada en “un villancico”, en cambio, buscaba una reputación por su habilidad con la guitarra.

“En ese momento, lo último que necesitaba era tener una canción navideña dando vueltas. Hice todo lo posible para que no publicaran ese disco. ¡Por suerte, lo hicieron!“, declaró después.