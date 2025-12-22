Esposa de James Ransone manda mensaje tras la muerte del actor de ‘It’: ‘Necesito ser más como tú’

La esposa de James Ransone publicó un mensaje posterior a la muerte del actor de 'It'. (Foto: Shutterstock/IAGemini)

La esposa de James Ransone publicó un mensaje dedicado al actor de la película El teléfono negro y de la serie The Wire, donde se despide tras su fallecimiento.

La muerte de Ransone fue reportada por diferentes medios estadounidenses y posteriormente la confirmó HBO, productora con la que trabajó en diferentes proyectos cinematográficos.

El actor interpretó a Eddie en su versión adulta en el capítulo 2 de la película del payaso Eso y se convirtió en uno de sus papeles más destacados.

A días de su muerte, Jaime, su esposa, compartió una foto cuando estaban a la espera de uno de sus dos hijos y lo acompañó con el siguiente mensaje:

“Te dije que te he amado mil veces antes y sé que te volveré a amar, me dijiste ‘necesito ser más como tú y tú necesitas ser más como yo’ y tenías tanta razón”.

Ella también le agradeció por el tiempo compartido y por los dos hijos que tienen, ambos menores de edad.

La esposa de James Ransone se despidió de él tras su muerte. (Foto: Captura)

¿Qué sabemos de la muerte de James Ransone?

La muerte de James Ransone fue reportada por el medio TMZ, quien consultó a la Policía de Los Ángeles para confirmar el fallecimiento del actor.

De acuerdo con las autoridades locales, se descartó una investigación por un asesinato o muerte accidental, en cambio, los informes preliminares señalan un posible suicidio.

Tanto HBO como Blumhouse publicó un mensaje dedicado a su muerte: “Estamos tristes por la muerte de James Ransone, estamos agradecidos de haber trabajado y coincidido con él en películas como El teléfono negro y Sinister, enviamos nuestro pésame a su familia”.

El actor James Ransone participó en diferentes películas de terror (Foto: Ovidiu Hrubaru | Shutterstock).

¿Quién era James Ransone?

James Ransone nació en junio de 1979 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Su interés por la actuación se consolidó desde joven y, tras concluir sus estudios en el Centro Carver de Artes y Tecnología, en el condado de Towson, inició su carrera profesional alrededor de los 21 años.

Según información retomada por El Clarín, su primer papel relevante llegó en 2002 con la película Ken Park, donde interpretó a Tate, uno de los coprotagonistas. A partir de ese proyecto, su trayectoria comenzó a tomar fuerza, aunque el reconocimiento masivo llegó con su participación en la segunda temporada de The Wire, serie en la que dio vida a Ziggy Sobotka, un personaje que se convirtió en uno de los más recordados de su carrera.

Ransone tuvo presencia constante en producciones televisivas y cinematográficas, varias de ellas vinculadas a HBO. Uno de sus trabajos más destacados fue en It: Capítulo 2, donde interpretó a Eddie Kaspbrak en su versión adulta, integrando nuevamente al ‘Club de los perdedores’.

Dentro del cine de terror, también fue ampliamente reconocido por su papel de Max, el hermano de ‘El Grabber’, en El teléfono negro. En esta cinta, su personaje muere a manos del antagonista tras descubrir el secuestro de Finney, en una de las escenas más impactantes de la película.

Más allá de la actuación, James Ransone tenía formación musical: tocaba la guitarra y fue vocalista en distintas bandas, una faceta menos conocida pero importante dentro de su perfil artístico.

De acuerdo con datos publicados por IMDB, en una ocasión protagonizó un acto heroico fuera de cámaras al intervenir para salvar a un vecino de un agresor sexual, persiguiéndolo con un tubo durante una cuadra hasta lograr ahuyentarlo.

Series y películas de James Ransone

A lo largo de su carrera, participó en diversas producciones, principalmente en HBO Max, entre las que destacan:

The Wire (2003)

(2003) CSI: Crime Scene Investigation (2005, 1 episodio)

(2005, 1 episodio) La ley y el orden (2006, 2 episodios)

(2006, 2 episodios) Noche de graduación sangrienta (2008)

(2008) Hawaii Five-0 (2011, 1 episodio)

(2011, 1 episodio) Siniestro (2012)

(2012) False True Love (2014)

(2014) Siniestro 2 (2015)

(2015) It: Capítulo 2 (2019)

(2019) El teléfono negro (2021)

(2021) V/H/S 85 (2023)

(2023) Poker Face (2025, 1 episodio)

En el ámbito personal, James Ransone estaba casado con Jamie McPhee, con quien tuvo dos hijos, de acuerdo con información difundida por Deadline.