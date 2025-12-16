¿Nick, hijo de Rob Reiner, enfrentará pena de muerte por asesinato de sus padres? Esto sabemos

Nick, hijo de Michele y Rob Reiner, enfrenta cargos por doble homicidio y se evalúa una posible pena de muerte. (Foto: EFE/AP)

Nick, hijo del actor y director Rob Reiner y de su esposa Michele Singer Reiner, es sospechoso por el asesinato de sus padres y en caso de declararlo culpable, podría afrontar pena de muerte.

Nathan Hochman, fiscal de distrito de Los Ángeles, informó que Nick enfrenta dos cargos por homicidio agravado por el asesinato de Rob Reiner, lo cual puede derivar en una cadena perpetua sin ningún tipo de posibilidad de libertad condicional.

El fiscal de Estados Unidos declaró que existe la posibilidad de solicitar una sentencia de muerte debido a “una circunstancia especial” por matar a más de una persona.

Las autoridades judiciales de Los Ángeles también revelaron que se le imputa el cargo por el uso de un “arma letal”, en este caso un cuchillo, para cometer los crímenes.

Michele Singer fue hallada muerta junto con el cineasta y actor Rob Reiner en su casa (Foto: EFE).

Como consecuencia, el fiscal solicitó la evaluación de dictar una pena de muerte en contra de Nick Reiner: “Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión respecto a la pena de muerte que hemos solicitado, y actualmente se encuentra detenido sin derecho a fianza”, apuntó Hochman.

En caso de proceder, se debe tomar a consideración las ideas y deseos de la familia al respecto.

Asimismo, se está a la espera de que el Departamento Forense de Los Ángeles comparta más detalles sobre la muerte de Rob Reiner, como la hora de muerte y la causa exacta del fallecimiento.

El fiscal destacó que los cargos imputados al hijo de Reiner no son pruebas y que la evidencia sería presentada ante un jurado especial para la aprobación de los cargos.

“El hijo de la pareja fue arrestado la noche del domingo sin incidentes, no había indicios de que fuera a resistirse o necesitar asistencia de alguna manera. No intentó huir ni nada por el estilo”, detalló Alan Hamilton, subjefe de policía de Los Ángeles.

Una vez que el acusado reciba el alta médica, debe comparecer ante el tribunal para ser procesado por los cargos y posteriormente declararse culpable o inocente por el asesinato de Rob y Michele Reiner.

Nick, el hijo del director Rob Reiner y su esposa Michele, es sospechoso del asesinato. (Fotos: EFE y AP).

¿Qué sabemos de la muerte de Rob Reiner y su esposa?

El director y actor Rob Reiner, de 78 años, conocido por su trabajo en películas como When Harry Met Sally o actuando en The Wolf of Wall Street fue encontrado muerto el domingo en su domicilio de Los Ángeles junto a su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, de 70 años.

Los Reiner fueron encontrados por una de sus hijas, que llamó a las autoridades. En la conferencia, el subjefe de policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, explicó que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se enteró del hecho a través de una solicitud del Departamento de Bomberos, quienes arribaron primero al domicilio del actor de la serie The Bear.

Poco después fue detenido Nick, quien vivía en una casa anexa a la de sus padres, él luchó por décadas contra una adicción a las drogas y al alcohol.

Actualmente, se encuentra detenido sin derecho a fianza en la cárcel de Twin Towers, donde cuenta con una vigilancia especial porque está considerado en la categoría “riesgo de suicidio”.