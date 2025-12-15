¿Quién era la fotógrafa Michele Singer, esposa de Rob Reiner presuntamente asesinada por su hijo?

Michele Singer fue hallada muerta junto con el cineasta y actor Rob Reiner en su casa (Foto: EFE).

Michele Singer Reiner, fotógrafa y productora que inspiró el final feliz de la comedia romántica de la década de de 1980 When Harry Met Sally… (Cuando Harry encontró a Sally...), fue reportada muerta el domingo.

Singer y su esposo, el director nominado al Oscar y actor ganador del Emmy Rob Reiner, fueron encontrados muertos el domingo en su hogar en el exclusivo vecindario de Brentwood en Los Ángeles.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que respondió a una solicitud de auxilio poco después de las 3:30 de la tarde el domingo y encontró a un hombre de 78 años y a una mujer de 68 años muertos en el interior, sin confirmar en un principio la identidad de las víctimas.

El hijo de Rob Reiner, Nick, estaba bajo custodia policial el lunes, puesto que lo que los investigadores creen que fue el presunto autor del apuñalamiento fatal de la fotógrafa y productora junto al de su esposo.

Nick Reiner, el hijo mediano del director Rob Reiner y su esposa Michele, es sospechoso del asesinato. (Fotos: EFE y AP).

Jim McDonnell, jefe de policía de Los Ángeles, dio a conocer que Nick Reiner, de 32 años, fue “acusado de asesinato” y está detenido bajo una fianza de cuatro millones de dólares al ser señalada como el presunto responsable por las muertes de sus padres.

¿Quién era Michele Singer, la productora y fotógrafa esposa de Rob Reiner?

Rob Reiner y Michele Singer se conocieron cuando él filmaba When Harry Met Sally... (Cuando Harry encontró a Sally...). El comentó en una entrevista para el periódico The Guardian en 2018 que eso influyó en su decisión de cambiar el final de la película a uno más feliz.

“Originalmente, Harry y Sally no terminaban juntos. Pero luego conocí a Michele y pensé: OK, veo cómo funciona esto”, expresó. Actualmente, la película se puede ver en México en MGM+ (Prime Video), Apple TV y Google Play Películas.

Reiner dijo al diario The New York Times en 1989 que el director de fotografía de la película, Barry Sonnenfeld, predijo que se casaría con ella.

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron hallados muertos en su casa en Los Ángeles (Foto: EFE).

De acuerdo con su relato, ella visitó el set junto con la entonces prometida de Sonnenfeld, durante una escena en la que los personajes estaban discutiendo, recordó el cineasta.

“Miré y vi a esta chica, y ¡guau! Me atrajo de inmediato”, manifestó Reiner. “Me las arreglé para unirme a su almuerzo. Pero eso fue lo que él me dijo: ‘Te vas a casar con ella’. Y una cosa llevó a la otra y aquí estamos”.

Reiner y Singer casaron en 1989 y tuvieron tres hijos: Nick, Jake y Romy.

Rob Reiner y su esposa Michele Singer tuvieron tres hijos: Jake, en el centro, Romy y Nick. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Singer fue productora de Spinal Tap II: The End Continues, God & Country, Albert Brooks: Defending My Life y Shock and Awe, según su perfil de IMDb. Además, está registrada en la plataforma como productora ejecutiva de Wind River: Rising, proyecto actualmente en posproducción dirigido por Kari Skogland y donde también trabajada Rob.

Además, aparece acreditada como fotógrafa especial en la película Miseria de Reiner y con participaciones para los videojuegos MysteryDisc: Murder, Anyone? y MysteryDisc: Many Roads to Murder. Mientras que en la película Salvavidas de Nora Ephron fue el personaje de Vanessa.