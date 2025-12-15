¿Quién es Nick? El hijo de Rob Reiner y Michele Singer que fue arrestado por el presunto asesinato

Nick Reiner, el hijo mediano del director Rob Reiner y su esposa Michele, es sospechoso del asesinato. (Fotos: EFE y AP).

Rob Reiner y Michele Singer fueron encontrados muertos con aparentes heridas de arma blanca en su residencia del vecindario de Brentwood, Los Angeles (Estados Unidos). Su hijo mediano, de 32 años, es el principal sospechoso.

Nick Reiner fue arrestado en Los Angeles y enfrenta una fianza de 4 millones de dólares. Jim McDonnell, jefe de la policía, confirmó a AP que fue “acusado por asesinato”.

Según TMZ, el director de Stand by me y la productora habrían sido degollados el domingo tras una discusión familiar de la que se desconocían los motivos. Su hija encontró los cuerpos y habría informado a las autoridades que un miembro de la familia podía ser responsable de las muertes.

De acuerdo con testimonios recabados por The Times, Rob y Nick protagonizaron una discusión la noche del sábado durante una fiesta realizada en la casa de Conan O’Brien, donde varios asistentes percibieron que Nick se comportaba de forma inusual.

Rob Reiner, segundo desde la izquierda, posa con su esposa Michele, a la izquierda, y sus hijos Jake, en el centro, Romy y Nick en la 41ª Gala anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall, el 28 de abril de 2014, en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

Él es Nick Reiner, hijo de Rob Reiner detenido tras homicidio

Nick Reiner es el segundo de los tres hijos que Rob Reiner y Michele Singer tuvieron durante su matrimonio. Sus hermanos son Jake y Romy Reiner.

Antes de este caso, era conocido públicamente por su trabajo como escritor y coguionista.

Nick Reiner había hecho públicos varios episodios de su vida personal relacionados con la adicción. En una entrevista con People en 2016, recordó haber vivido sin hogar en estados como Maine, Nueva Jersey y Texas: “Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue nada agradable”.

El director Rob Reiner, un gigante hijo de un grande de la comedia, murió a los 78 años. (Foto: Brian Ach/Invision/AP, Archivo)

Nick ingresó en 17 centros de rehabilitación desde los 15 años, una experiencia que se convirtió en la base del guion de la película Being Charlie (2015), en la que participó como coguionista junto a Matt Elisofon.

‘Being Charlie’ retrató la relación entre padre e hijo

Being Charlie fue descrita por The Hollywood Reporter, durante su estreno, como un retrato íntimo de los años más difíciles de la familia Reiner frente a la adicción de Nick. El propio Rob Reiner la calificó como su película más personal.

El filme cuenta la vida de un joven de 18 años con adicción a los narcóticos y su compleja relación con un padre célebre, el joven Reiner volcó vivencias personales, marcadas por un largo historial de tratamiento.

Durante la promoción, Nick recordó que hubo momentos en los que “podría haber muerto”, y habló de su paso por rehabilitación y del proceso de reintegrarse a su vida familiar en Los Ángeles.

El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer encontrados muertos en Estados Unidos: (EFE/ Peter Foley). (PETER FOLEY/EFE)

“Todo es cuestión de suerte. Lanzas los dados y esperas salir bien parado. Conocí a gente increíble allí, completamente fuera de mi entorno. Ahora, he estado en casa durante mucho tiempo y me he vuelto a acostumbrar a estar en Los Ángeles y con mi familia. Pero hubo muchos años difíciles”, comentó Nick en ese entonces.

Rob Reiner admitió que no siempre supo cómo manejar la situación de su hijo, mientras que Nick señaló que no había tenido una conexión profunda con su padre hasta el desarrollo del proyecto cinematográfico.

Según The Times, Rob Reiner y su esposa llegaron a cuestionarse si había una salida a la situación que atravesaban, ambos “se preguntaban si había un final a la vista y si ese final sería el trágico que una voz en el fondo de sus cabezas les repetía que estaba por llegar”.

¿Quiénes fueron Rob Reiner y Michele Singer?

Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron una de las parejas más influyentes y reconocidas de la industria cinematográfica estadounidense durante más de tres décadas, tanto por su trabajo creativo como por su presencia pública en el ámbito cultural y político de Estados Unidos.

Rob Reiner fue un director, actor, productor y activista político estadounidense, considerado uno de los cineastas más prolíficos de su generación. Nació el 6 de marzo de 1947 en el Bronx, Nueva York, y fue hijo del legendario comediante y creador televisivo Carl Reiner, figura clave de la comedia estadounidense del siglo XX.

Aunque comenzó su carrera como actor, alcanzando fama mundial en la serie All in the Family (1971–1979) con el personaje de Michael ‘Meathead’ Stivic —rol que le valió dos premios Emmy—, su legado quedó marcado principalmente detrás de la cámara.

Como director, Rob Reiner firmó algunos de los clásicos más influyentes del cine de los años ochenta y noventa, entre ellos This Is Spinal Tap, Stand By Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally, Misery y A Few Good Men, cinta por la que fue nominado al Oscar.

Su filmografía se caracterizó por la versatilidad de géneros, desde la comedia romántica hasta el drama judicial, y por una sensibilidad narrativa que trascendió generaciones. Además, fue cofundador de Castle Rock Entertainment, productora clave en el desarrollo de películas y series emblemáticas, como Seinfeld y The Shawshank Redemption.

El director Rob Reiner y su esposa habrían sido apuñalados por un familiar, según TMZ. (Foto: EFE/EPA/Ron Sachs / POOL).

Más allá del cine, Reiner fue una figura política activa, vinculado al Partido Demócrata y a causas sociales como los derechos civiles y el matrimonio igualitario.

Michele Singer Reiner fue fotógrafa, productora cinematográfica. Conoció a Rob Reiner durante el rodaje de When Harry Met Sally, película estrenada en 1989, año en el que contrajeron matrimonio.

Ella desarrolló una trayectoria discreta pero constante en la industria cinematográfica. Fue reconocida por su participación en:

En Miseria (1990) participó como asistente de cámara .

(1990) participó como . En Salvavidas (1994) tuvo un rol actoral al interpretar al personaje de Vanessa .

(1994) tuvo un rol actoral al interpretar al personaje de . En el ámbito de la producción, destacó su trabajo en el documental Albert Brooks: Defending My Life (2023), donde fungió como productora .

(2023), donde fungió como . También fue productora en Shock and Awe (2017).

en (2017). En años recientes, participó como productora en God & Country (2024) y en Spinal Tap II: The End Continues (2025).

Con información de EFE y AP.