¿De qué murió Jeff García, actor de Sheen en ‘Jimmy Neutron’? Esto sabemos de su fallecimiento

Jeff García debutó como Sheen Estevez en la cinta de ‘Jimmy Neutron: El Niño Genio’ que se lanzó en 2001. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

Jeff García, un actor de doblaje estadounidense conocido por su papel como Sheen Estevez en Jimmy Neutron: El Niño Genio y en cintas de animación como Happy Feet, falleció a los 50 años.

La noticia de la muerte de Jeff García fue compartida por su hijo el comediante Jojo García mediante un comunicado que difundió en sus redes sociales: “Con gran pesar, quiero informarles a todos que mi padre ha fallecido”, escribió.

Jojo García añadió que Jeff era un héroe para él e indicó que el actor de doblaje continuará vivo a través del legado que forjó a lo largo de sus 35 años de carrera en los cuales dio vida a entrañables personajes animados.

Jojo, el hijo de Jeff García, confirmó la muerte del actor de doblaje mediante una publicación en redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

“Sé que estás en el cielo, sonriendo, y que ahora estás en un lugar mejor. Se acabó el dolor. Voy a hacerte sentir orgulloso, papá. Vuela alto”, añadió su hijo en la publicación que compartió mediante sus redes sociales.

¿Qué le pasó a Jeff García, el actor de doblaje de ‘Jimmy Neutron’?

Aunque Jojo García no brindó más detalles sobre las causas de muerte del actor de doblaje, el portal especializado en espectáculos TMZ realizó algunas entrevistas a los seres queridos de Jeff.

Ellos explicaron que el artista sufrió diferentes complicaciones médicas en los meses previos a su fallecimiento. La primera de ellas fue un aneurisma cerebral en primavera que le provocó una caída y un fuerte golpe en la cabeza.

Mayo Clinic explica que los aneurismas son protuberancias o abombamientos en un vaso sanguíneo del cerebro. Cuando se llegan a romper, pueden ocasionar sangrado en el cerebro, aunque es poco frecuente que esto suceda.

TMZ afirma que, aunque Jeff se recuperó del aneurisma, tiempo después canceló algunos espectáculos debido a que no se sentía bien; sin embargo, no acudió al hospital en ese momento.

Jeff García pasó sus últimos días internado en el hospital luego de padecer neumonía. (Foto: Captura de pantalla)

Finalmente, Jeff García ingresó a una clínica por una neumonía, una infección provocada por bacterias, virus u hongos, los cuales ocasionan inflamación y líquido o pus en los pulmones, de acuerdo con Cleveland Clinic.

Aunque Jeff fue dado de alta tuvo que regresar al hospital: “el lunes, ingresó con dificultad para respirar y el martes, sufrió un colapso pulmonar”, afirma el portal especializado en espectáculos.

Finalmente, el actor de doblaje fue desconectado del soporte vital el martes y falleció durante la madrugada del miércoles, rodeado de sus seres queridos en un hospital de California.

¿Quién fue Jeff García y a qué personajes dio voz?

Jeffrey Anthony García, nombre completo del actor de doblaje, nació enl 3 de mayo de 1975 en La Puente, California. Él comenzó su carrera en los espectáculos como comediante, específicamente haciendo monólogos.

“Mis espectáculos son casi un 60 % improvisados ​​en el momento”, dijo sobre sus shows de stand-up en declaraciones recuperadas por The Hollywood Reporter, portal en el cual se detalla que Jeff apareció en series de ABC en los 90.

No obstante, el salto a la fama de Jeff García llegó con el proyecto de Jimmy Neutron: El Niño Genio, una película que se estrenó en 2001 y en la cual le dio voz a uno de los personajes principales: Sheen Estevez.

El papel es de un niño mexicoamericano obsesionado con el superhéroe Ultra Lord y bastante hiperactivo. Jeff repitió el papel en las tres temporadas de la serie y en el spin off Planet Sheen.

Además de su participación en la serie, Jeff también fue la voz del ratón Pipo en La Granja; de Rinaldo en las películas de Happy feet; y de Tipa en Río. Lejos de las cintas animadas, el actor seguía haciendo shows de stand up.

Tras su muerte, Jojo García recordó a su padre como una persona sumamente talentosa y creativa: “Desde la actuación de voz hasta el monólogo cómico, brillaba con su ingenio, humor descarado y encanto”, escribió.