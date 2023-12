Muere James McCaffrey, voz de Max Payne y actor de ‘La ley y el orden’: ¿Quién era y de qué falleció?

James McCaffrey, famoso actor de doblaje de videojuegos y de alrededor de 100 series y películas, murió este domingo 17 de diciembre a los 65 años.

Su fallecimiento fue confirmado por su representante a medios estadounidenses como Deadline y Entertainment Weekly, a quienes informó que el actor del videojuego Max Payne se fue en paz y rodeado de familiares y amigos.

“McCaffrey, uno de los protegidos de Dick Wolf (productor de La ley y el orden), desarrolló una exitosa carrera de 35 años en televisión y cine. Formado en el Actor’s Studio, nunca perdió su amor por la creación de personajes; sin embargo, su buena apariencia a menudo le empujaba hacia papeles de protagonista”, dijo su representante a TMZ.

El actor Kevin Dillon, de Poseidón (2006), fue una de las personas que despidió a su querido amigo a través de un mensaje de pésame en Instagram: “James McCaffrey, tuvimos suerte de conocerte, mi mejor amigo, te echaremos de menos”.

Kevin Dillon lamentó la muerte de su mejor amigo James McCaffrey.

¿De qué murió James McCaffrey?

James McCaffrey murió a causa de un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que sucede cuando las células plasmáticas se vuelven cancerosas y crecen fuera de control, explica American Cancer Society.

Mayo Clinic agrega que este tipo de células, cuando están sanas, ayudan a combatir las infecciones: hacen anticuerpos que reconocen y atacan a los gérmenes.

Sin embargo, cuando son cancerosas, estas se acumulan en la médula ósea y se van a las células sanguíneas sanas, “en lugar de producir anticuerpos útiles, producen proteínas anormales que pueden provocar complicaciones”.

James McCaffrey en 'Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales' (1999). (Foto: IMDb).

¿Quién fue James McCaffrey?

James McCaffrey fue un actor estadounidense que nació en 1959. Él se ganaba la vida como diseñador gráfico, artista y director de arte comercial, incluso fue camarero en el restaurante Gatsby’s de Boylston Street, según IMDb.

Sin embargo, como actor saltó a la fama en una serie dramática llamada Civil Wars en la década de los 90, donde tuvo un papel recurrente.

En ese entonces, Dick Wolf contrató a James para la serie Swift Justice (junto a Giancarlo Esposito) y se convirtió en una persona muy cercana al productor, de ahí que apareció en otras de sus producciones como Ley y orden: Unidad de víctimas especiales y Ley y orden: Criminal Intent.

James McCaffrey, Krysten Ritter y Rachael Taylor en 'Jessica Jones' (2015). (Foto: IMDb).

James McCaffrey participó en alrededor de 50 episodios de Rescue Me: Equipo de rescate, considerada una de sus actuaciones más memorables, en la cual interpreta un bombero de Nueva York que murió en el 11-S; también participó en la cinta To Redemption, premiada en varios festivales.

A lo largo de su vida, él formó parte de una larga lista de apariciones en series como Viper, Sex and the City, The Big Easy, Glades, Revenge, White Collar, Madam Secretary, Suits, Jessica Jones.

En los videojuegos, James cobró popularidad por dar voz al personaje principal de Max Payne y su último trabajo fue en Alan Wake II, donde interpretó a Alex Casey.