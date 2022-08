¿Breaking Marvel? Giancarlo Esposito podría ser el nuevo Profesor X, Dr. Doom o Magneto

El actor estadounidense Giancarlo Esposito, conocido por su rol como antagonista en la serie Breaking Bad (2008), reveló que ya tuvo una reunión con Marvel Studios.

Esposito es considerado el villano perfecto, fue Gustavo Fring en la popular serie donde actuó como líder criminal de un imperio de drogas y propietario Los Pollos Hermanos; luego participó el el spin-off Better call Saul.

La reunión de Giancarlo Esposito con Marvel

El actor de 64 años participó en un evento para fans en San Antonio, ‘The TJH Superhero Car Show & Comic Con’, donde tuvo tiempo dentro de un panel para hablar sobre sus personajes e incluso dar algunos detalles sobre sus futuras aspiraciones.

Gracias a la cuenta de Tik Tok, @countdowncitygeeks, se puede apreciar parte de las declaraciones que hizo el actor sobre sus proyectos, incluido un guiño hacia un posible rol dentro de Marvel Studios.

“Yo no he trabajado para Marvel aún. He estado en el mismo cuarto que ellos y he hablado con ellos. Han habido pláticas sobre Magento [personaje de la franquicia de los X-Men], también sobre el Dr. Doom [villano de los Cuatro Fantásticos].”

Además dijo que a él le gustaría ser parte esencial del grupo de los X-Men: “voy por algo diferente, voy a manifestarle al universo que me convierta en el Profesor X.”

Se trata del personaje que lidera al grupo de mutantes en los cómics de Marvel, su nombre es Charles Xavier y tiene el poder de leer la mente de cualquier ser que habita en la tierra. El característico personaje tiene una cabeza calva y usa una silla de ruedas que le permite levitar levemente del suelo.

Ya hemos visto al personaje del Profesor X en la pantalla grande, recientemente en la cinta de Doctor Strange: Multiverse of Madness en donde fue interpretado por Sir Patrick Stewart, el mismo actor británico que se ha puesto en los zapatos de Charles Xavier por más de diez años con las cintas de X-Men.

También hemos visto al personaje, en una versión más joven, interpretado por el actor escocés James McAvoy en las cintas que explican los orígenes del Profesor X.

Próximos proyectos de Giancarlo Esposito

No se ha anunciado formalmente si Giancarlo Esposito formará parte del UCM y tampoco se ha dicho si habrá una nueva cinta de los X-Men; sin embargo en el mes de septiembre llegará la exposición de Disney llamada D-23, en donde es posible que se revelen nuevos proyectos.

La casa productora del Universo Cinematográfico de Marvel continua expandiendo su canon de historias y con las revelaciones de la Cómic-Con de San Diego uno solo puede imaginarse hasta dónde llegarán con sus nuevas producciones.

Gran parte de sus proyectos apuntan hacia una cinta que logré juntar todas sus producciones recientes, similar a lo que hicieron dentro de Avengers: Endgame (2019).

En el mes de agosto tendremos dos nuevas series que trabajaran con personajes que ya hemos visto dentro del canon y añadirán nuevos como la serie de She-Hulk.