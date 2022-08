‘I am Groot‘: ¿Cuándo se estrena el spin off de ‘Guardianes de la Galaxia’?

‘I am Groot‘ se estrenará exclusivamente en Disney Plus. (Foto: Instagram / @disneyplus)

“I am Groot, ¿I am Groot?, ¡I am Groot!”: la misma frase repetida con distinta entonación en voz del actor Vin Diesel, quien interpreta al pequeño y tierno árbol antropomórfico, regresa a la pantalla este mes con el estreno de la serie I am Groot, uno de los más esperados para Disney Plus, es el primer ‘spin off de Guardianes de la Galaxia.

La oferta de series y películas de Marvel Studios sigue creciendo sin parar y este mes llegan varias de las esperadas producciones que habían sido anunciadas hace más de un año.

I am Groot es una de las series de Marvel Studios y gracias a los anuncios de la Cómic-Con de San Diego se sabe que lo volveremos a ver al protagonista de la producción dentro de la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia.

¿De qué tratará ‘I am Groot‘?

La serie sigue los pasos del flora colossus que tuvo su primera aparición en Guardianes de la Galaxia (2014) cuya voz fue interpretada por Vin Diesel.

Al final de la primera cinta del grupo de superhéroes espaciales el gran árbol extraterrestre, Groot, pierde su vida salvando a sus amigos; sin embargo, logra renacer dentro de una versión más joven de sí mismo: Baby Groot.

La serie de ‘I am Groot‘ será precuela de los eventos de ‘Avengers: Infinity War‘. (Foto: Instagram / @guardiansofthegalaxy)

La serie se desarrolla antes de la tercera entrega de Avengers: Infinity War (2018) y se enfoca en una serie de cortos que narran cómo fue la vida de Baby Groot en aquel entonces.

No se sabe mucho sobre qué tipo de aventuras tendrá Groot, pero se tiene conocimiento que visitará el ‘planeta X‘ en dónde se origina su especie.

Todos los episodios de la mini serie contarán con una animación foto realística como la que se utiliza en las películas de los Guardianes de la Galaxia.

La serie está escrita y dirigida por la animadora Kirsten Lepore y por el momento solo se sabe que Vin Diesel regresará para retomar su papel como el árbol antropomórfico. Aún se desconoce si veremos a más personajes del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Quién es ‘Groot‘?

La última vez que vimos al personaje en la pantalla grande fue su breve participación en la cinta Thor: Amor y Trueno.

Groot es un personaje que tuvo su primera aparición en las historietas de Marvel en el año de 1960; sin embargo, antes de ser presentado como un superhéroe, fue un monstruoso villano que aterrorizaba el planeta tierra.

Hasta el año de 2013 comienza a tener sus apariciones en las historietas de los Guardianes de la Galaxia y se muestra en conjunto con su leal compañero Rocket Racoon; que en los filmes es interpretado por Bradley Cooper.

El personaje de Groot tuvo su primera aparición en los cómics de Marvel en 1960. (Foto: Instagram / @guardiansofthegalaxy)

Entre los poderes que posee la criatura, se destaca el hecho de que puede estirar cualquiera de sus extremidades e inclusive disparar ramas filosas que, en ocasiones, resultan ser sus dedos.

¿Dónde ver ‘I am Groot’?

La mini serie estará disponible este 10 de agosto en la plataforma de streaming de Disney Plus y contará con cinco cortos que mostrarán cómo fue la vida del pequeño árbol parlante antes de que sucedieran los eventos de Avengers: Infinity War (2019).