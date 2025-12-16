Un auto blanco lo delató: Así rastrearon a presunto involucrado en asesinato de estilista de Ángela Aguilar

Así rastrearon a uno de los presuntos implicados en el asesinato del estilista Miguel de la Mora. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IAGemini)

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó acerca de la detención de un presunto involucrado en asesinato del estilista de Ángela Aguilar gracias a la identificación de un vehículo que estuvo en la escena.

Miguel de la Mora se encontraba cerca de su negocio Micky’s Hair Salon y spa, cuando fue atacado a balazos por unos sujetos a bordo de una moto, mencionaron las autoridades.

Sin embargo, en el lugar se encontraba un auto y tras la revisión de las cámaras se percataron que cerró el paso a otros vehículos para que los autores materiales del ataque pudieran escapar.

“A través del análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona, identificaron una motocicleta color negro en la que huyeron los probables responsables, y un vehículo color blanco que, al parecer, sirvió como muro para lograr la huida de los probables responsables”, compartió la FGJCDMX en un comunicado.

Gracias a la investigación realizada en conjunto por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Centro Nacional de Inteligencia, se identificó al tripulante del auto y se localizó en un domicilio en la Alcaldía Azcapotzalco.

El sujeto de 29 años fue detenido por las autoridades gracias a una orden de aprehensión en su contra por el señalamiento del delito de homicidio calificado debido a su probable responsabilidad en el asesinato del estilista Miguel de la Mora.

De acuerdo con la Fiscalía de la CDMX, el sujeto detenido “realizó vigilancias en las inmediaciones” del salón de Miguel de la Mora previo al ataque armado en su contra.

