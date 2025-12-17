Encadenado y con uniforme anti suicidio: Así compareció Nick Reiner por asesinato de sus padres

Nick, hijo de Rob Reiner y de Michele Singer, realizó su primera comparecencia ante un juez de Los Angeles por el presunto asesinato de sus padres.

El hijo del director de Stand by me no presentó una declaración mientras aparecía detrás de un cristal de un área de custodia. Estaba encadenado y vestía un uniforme de prevención de suicidios de la cárcel.

La lectura de cargos de Reiner se pospuso hasta el 7 de enero a petición de su abogado. Solo habló para decir “sí, su señoría” al aceptar la fecha.

Rob Reiner, segundo desde la izquierda, posa con su esposa Michele, a la izquierda, y sus hijos Jake, en el centro, Romy y Nick. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

Nick tenía programado hacer una aparición inicial en la corte el martes, pero su abogado Alan Jackson dijo que no fue llevado de la cárcel al tribunal por razones médicas. Está detenido sin derecho a fianza.

Jackson es un abogado defensor de alto perfil y exfiscal del condado de Los Angeles que representó a Harvey Weinstein en su juicio en Los Ángeles y a Karen Read en sus prominentes juicios en Massachusetts. Fue una figura central en el documental de HBO sobre el caso Read.

Alan Jackson, abogado de Nick Reiner, habla en la corte para defender a Reiner de los cargos de asesinato por la muerte de sus padres Rob y Michele Weiner el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Los Ángeles.(Foto AP/Jae C. Hong, Pool) (Jae C. Hong/AP)

Representando a las víctimas estará Habib Balian, el fiscal adjunto del distrito, cuyos casos recientes incluyeron el intento para cambiar la sentencia de los hermanos Menéndez y el juicio del millonario Robert Durst, declarado culpable por el homicidio de su mejor amiga.

¿De qué cargos acusan a Nick Reiner?

Nick Reiner fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó la Fiscalía de Los Ángeles.

Los fiscales añadieron circunstancias especiales de múltiples homicidios y una acusación especial porque el sospechoso utilizó un arma peligrosa: un cuchillo. Las adiciones podrían significar una sentencia mayor.

Nathan Hochman, fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, afirmó en una conferencia de prensa el martes que su oficina aún no ha decidido si buscará la pena de muerte en el caso: “La pérdida (de los Reiner) es más que trágica y nos comprometemos a llevar a su asesino ante la justicia”.

El director Rob Reiner y su esposa habrían sido apuñalados por un familiar, según TMZ. (Foto: EFE/EPA/Ron Sachs / POOL).

¿Qué reveló la autopsia de Rob Reiner y Michel Singer?

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fallecieron a causa de “múltiples heridas por objetos cortantes”, según el informe del médico forense del condado de Los Ángeles, donde se detalla que fue un “homicidio”. Tras la autopsia, los cuerpos están listos para ser entregados a sus familiares.

El director de 78 años y la fotógrafa de 70 murieron el pasado domingo en su casa ubicada en el exclusivo barrio de Brentwood. Ese mismo día su hija descubrió los cuerpos, cuando llegó a la casa después de que una masajista la llamó para avisarle que sus padres no abrían la puerta, según Los Angeles Times.

Nick se registró en un hotel de Santa Mónica el domingo, después de los asesinatos, según una fuente policial.

El arresto de Nick, el domingo en la noche, fue captado por varias cámaras de seguridad de una gasolinera en Los Ángeles: deambulaba por una tienda de conveniencia de la gasolinera, con su mochila roja al hombro y una bebida embotellada en la mano; vestía una chaqueta deportiva negra y verde, así como una gorra.

Las imágenes muestran cuando fue interceptado por cuatro vehículos policiales mientras cruzaba una calle cerca de la Universidad del Sur de California, a unos 24 kilómetros de la casa de sus padres. Puso las manos en alto sin oponer resistencia.

El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer encontrados muertos en Estados Unidos. (EFE/ Peter Foley). (PETER FOLEY/EFE)

Por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen, aunque allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en la noche del sábado en casa del comediante Conan O’Brien.

¿Quiénes eran Rob Reiner y Michel Singer?

Rob Reiner era el astro galardonado con el Emmy de la comedia All in the Family que luego dirigió películas como La princesa prometida. Fue un activista liberal franco por décadas. Michele Singer era fotógrafa, productora de cine y defensora de los derechos LGBTQ+. Habían estado casados durante 36 años y se conocieron el la comedia Cuando Harry conoció a Sally...

Varias de las personas más allegadas a la pareja, incluidos los actores Billy Crystal, Albert Brooks, Martin Short y Larry David, emitieron un comunicado lamentando la muerte de la pareja y conmemorando su legado el martes por la noche.

El comunicado decía: “Eran una fuerza especial juntos: dinámicos, desinteresados e inspiradores. Éramos sus amigos y los extrañaremos para siempre”.

Jim McDonnell, jefe de policía de Los Ángeles, expresó: “Este caso es desgarrador y profundamente personal, no solo para la familia Reiner y sus seres queridos, sino para toda nuestra ciudad”.