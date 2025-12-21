¿Quién era James Ransone, actor de ‘It’ y ‘El teléfono negro’, que murió a los 46 años?

James Ransone participó en el elenco de la película 'El teléfono negro'. (Foto: Kathy Hutchins | Shutterstock/amazonprimevideo)

James Ransone murió a los 46 años y durante su trayectoria artística participó en diferentes producciones como It: capítulo 2 y en El teléfono negro, pero, ¿quién era el actor?

HBO confirmó su fallecimiento con un post de X compartido este 21 de diciembre y según los primeros reportes, fue la Policía de Los Angeles, quien acudió a una residencia privada tras una llamada anónima.

La investigación acerca de la muerte del actor estadounidense descartó algún delito cometido en su contra, según TMZ.

Jamnes Ransone murió a los 46 años. (Foto: Kathy Hutchins | Shutterstock)

¿Quién era el actor James Ransone?

James Ransone nació en 1979 en junio en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, y empezó una trayectoria profesional a sus 21 años, luego de finalizar una carrera en el Centro Carver de Artes y Tecnología en el condado de Towson.

De acuerdo con El Clarín, su primera aparición en un proyecto importante fue en 2002 en la película Ken Park, donde interpretó a Tate, coprotagonista.

Posteriormente, su carrera ‘despuntó’ con su participación en la segunda temporada de The Wire con el papel de Ziggy Sobotka.

Ransone tuvo distintos personajes en producciones de HBO Max, entre ellas destaca su interpretación como Eddie, del ‘Club de los perdedores’ en su versión adulta, en la película de It: capítulo 2, donde finalmente derrotan al payaso Eso.

Otra de sus actuaciones recordadas fue la de Max, hermano de ‘Grabber’, en El teléfono negro, cinta de terror donde muere a manos del villano principal cuando descubrió el secuestro de Finney.

Además de su trayectoria actoral, contaba con formación musical, especialmente en la guitarra y como vocalista de dsitintas bandas.

De acuerdo con IMDB, en una ocasión salvó a uno de sus vecinos de un violador al perseguirlo con un tubo por alrededor de una cuadra y ahuyentarlo.

Estas son algunas de las series y películas donde Ransone apareció:

The Wire (2003)

(2003) CSI: Crime Scene Investigation (1 episodio en 2005)

(1 episodio en 2005) La ley y el orden (2 episodios en 2006)

(2 episodios en 2006) Noche de graduación sangrienta (2008)

(2008) Hawaii 5.0 (1 episodio en 2011)

(1 episodio en 2011) Siniestro (2012)

(2012) False true love (2014)

(2014) Siniestro 2 (2015)

(2015) It: Capítulo 2 (2019)

(2019) El teléfono negro (2021)

(2021) V/H/S 85 (2023)

(2023) Poker Face (1 episodio en 2025)

En su vida privada, estaba casado con Jamie McPhee con quien tenía un único hijo, informó Deadline.

¿Qué sabemos del fallecimiento de James Ransone?

James Ransone murió el pasado 19 de diciembre en una residencia privada en Los Angeles, informó TMZ.

De acuerdo con el medio estadounidense, la policía local descartó una investigación a consecuencia de un asesinato, en cambio, fue declarado como suicidio por ahorcamiento.

La empresa productora Blumhouse compartió un mensaje en su cuenta de X donde escribió lo siguiente: “Estamos tristes por la muerte de James Ransone, estamos agradecidos de poder trabajar y coincidir con él en películas como El teléfono negro y Sinister, nuestros pensamientos están con sus seres queridos”.