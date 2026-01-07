Los negocios de Fernando Carrillo: Santuarios en Tulum, experiencias alucinógenas y criptomonedas

Desde que reveló Fernando Carrillo que fue novio de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, el actor regresó a los reflectores. Lo conocimos por su trabajo en telenovelas, aunque en la actualidad se dedica a los negocios.

Fernando Carrillo, que apoya abiertamente a Nicolás Maduro, se retiró de la actuación en 2020, después de 34 años de trayectoria en televisión y teatro, aunque desde poco antes incursionó como empresario en distintos negocios.

“La carrera artística me dio muchas alegrías y satisfacciones, pero no es suficiente”, declaró en aquel entonces a través de un comunicado.

¿Cuáles son los negocios de Fernando Carrillo?

El actor que fue pareja de Delcy Rodríguez incursionó en negocios de diferentes ramos, desde el holístico hasta el de criptomonedas, dejando claro que sus intereses van más allá del espectáculo y la fama.

Fernando Carrillo tiene varios negocios. (Cuartoscuro/Saúl López)

Hotel Bufo Alvarius Sanctuary

En 2019, el actor Fernando Carrillo (con un historial amoroso amplio), fundó en Tulum un sitio llamado Bufo Alvarius Sanctuary, que va más allá de un alojamiento vacacional, como los hoteles de Roberto Palazuelos. También tiene una sucursal en Bacalar.

“El santuario es un pequeño hotel en Tulum con 12 habitaciones, Bufo Alvarius es un emprendimiento que hago con un finlandés (…) allí se practica la sanación”, dijo en una entrevista con el programa de radio colombiano La Hora del Regreso.

Ubicado frente al Parque Nacional Tulum, en una manzana al aire libre (con excepción de las habitaciones e instalaciones), se realizan diferentes terapias de sanación holística, aunque ‘la estrella’ se la lleva una en donde intervienen alucinógenos.

En el spa de Bufo Alvarius se realizan sesiones de terapia y meditaciones, para todos aquellos que creen en la medicina naturista y espiritualidad, como:

Terapia de oxygeno hiperbárica

Terapia de flotación

Terapia de plasma

Meditación en trance profundo

Inmersión en resonancia de hidrógeno

Desintoxicación Kambo

Terapia de Ibogaine.

Fernando Carrillo y sus terapias ‘especiales’ en Bufo Alvarius

Uno de los mayores atractivos para locales y turistas es una sesión de sanación especial que se realiza utilizando sustancias como la ayahuasca y una proveniente del sapo Bufo Alvarius, que precisamente da nombre a este lugar.

Llamada ‘La Molécula de Dios’, las sustancias del sapo, originario de Sonora, potencian los efectos de la sesión, según explica su sitio oficial.

“Entre otras sustancias, contiene bufotenina y docenas de otras triptaminas. La presencia de compuestos adicionales en la medicina de sapo puede influir en la experiencia general (…) El Bufo es más propenso a provocar una profunda liberación somática (temblores, llanto, sudoración), que puede ser profundamente sanadora, pero también intensa”, señala el santuario.

Muy similar a esta, también ofrece una sesión de terapia con ‘La Molécula del Espíritu’; se trata de la medicina Xanga, que se puede mezclar con ayahuasca fumable. En cualquier caso, se debe realizar reservación.

También vende paquetes que incluyen alojamiento y diferentes tipos de terapias para ‘sanar’ el espíritu, según la misión del santuario, que sigue en operaciones.

CEO en México y América Latina de Fight To Fame

A la par del santuario, el actor Fernando Carrillo ‘cerró el telón’ de su etapa en la actuación gracias a un nuevo proyecto: convertirse en CEO de una empresa enfocada en criptomonedas.

Carrillo se unió a la empresa Flight to Fame, fundada en Singapur por el magnate nacido en Hong Kong, el Dr. Morgan Shi, para convertirse en el director general en 2020 a nivel América Latina.

“Esta compañía emite la criptomoneda llamada FF Token, la moneda competencia directa de Bitcoin”, explicó en un comunicado en 2020, donde anunció su retiro de la actuación.

Fight to Fame, también conocida como F2F, es una compañía que combina Blockchain, Películas y Deportes (BMS). Su éxito tras lanzarse fue arrasador, al grado de firmar contratos en Hollywood.

“Utiliza plenamente el mecanismo de votación descentralizado de la tecnología blockchain para crear un modelo exitoso para los escenarios de aplicación de personas y películas, y personas y eventos deportivos", explica su sitio oficial.