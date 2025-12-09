Binance apuesta por México: estrategia centrada en el usuario y visión para alcanzar mil millones de personas

En apenas ocho años, Binance pasó de ser una startup con una propuesta disruptiva a convertirse en la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, con 300 millones de usuarios y el mayor volumen de transacciones en la industria. Su crecimiento acelerado es reflejo del impulso global del ecosistema cripto, pero también de una estrategia enfocada en un principio que la compañía considera fundamental: la cercanía con el usuario. Esa misma filosofía guía su expansión en México, un mercado que ve como pieza clave en su camino hacia un objetivo ambicioso: alcanzar mil millones de usuarios a nivel global.

En entrevista con El Financiero, Salvador Rivero, gerente general de Binance México, explicó que el país reúne condiciones únicas para fortalecer la adopción tecnológica. Con más de una década de experiencia en los sectores financiero y tecnológico, Rivero encabezará la expansión local de infraestructura blockchain y el despliegue de casos de uso con impacto cotidiano.“Cripto ya no está en la periferia del sistema financiero. En menos de dos décadas pasamos del Bitcoin Whitepaper a una infraestructura que impulsa la economía digital global. México tiene el potencial de ser protagonista de esta transformación”, afirmó.

Salvador Rivero, gerente general de Binance México

La compañía identifica que uno de los principales retos en el país sigue siendo la desconfianza histórica hacia el sistema financiero tradicional. Aunque la banca ha logrado mayor estabilidad, la percepción persiste. Ante ello, Binance apuesta por la tecnología blockchain para agilizar procesos, reducir costos e incrementar la transparencia, mientras impulsa un enfoque educativo a través de iniciativas como Binance Academy, que suma ya 44 millones de estudiantes en el mundo.

La adopción de criptomonedas en México ha encontrado un espacio natural en las remesas, un sector que supera los 60 mil millones de dólares anuales. Las monedas estables, como USDT y USDC, permiten transacciones casi instantáneas, con comisiones inferiores al 0.1% y sin restricciones de horarios. A nivel global, el volumen móvil de pagos procesados con stablecoins alcanzó los 3.8 billones de dólares a octubre de 2025, más del triple de lo operado por Visa en el mismo periodo.“Este crecimiento no es especulación: está resolviendo problemas reales, desde remesas hasta operaciones empresariales”, subrayó Rivero.

El acceso a Binance en México se realiza mediante aplicación o web con un registro inferior a cinco minutos. La operación se encuentra respaldada por licencias regulatorias autorizadas en el país, incluida la de institución de fondos de pago electrónico supervisada por la CNBV. En materia de seguridad, la firma asegura contar con infraestructura capaz de procesar más de cuatro millones de transacciones por segundo, así como un equipo global de más de 1,200 especialistas en cumplimiento. Según datos internos, solo el 0.007% de los fondos en la plataforma tiene exposición a vínculos ilícitos, una proporción muy por debajo del promedio de la industria financiera tradicional.

Con la rápida evolución de la infraestructura blockchain y marcos regulatorios internacionales más robustos —como MiCA, GENIUS Act y la Travel Rule—, Binance considera que México está en una posición estratégica para capitalizar esta transformación. La invitación, señala Rivero, es clara: explorar nuevos casos de uso, impulsar la educación y acercar a más personas a un sistema financiero más accesible, eficiente y global.