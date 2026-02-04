¿Por qué lleva 20 años en prisión la hija de Regina Torné? Actriz de ‘Como agua para chocolate’ no la visita

Regina Torné tiene una hija que actualmente cumple una condena por participar en un crimen. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

Regina Torné, quien participó en la película de Como agua para chocolate, tiene una hija que actualmente cumple una condena en prisión por participar en un delito en 2006.

La intérprete de Elena, mamá de Tita en la adaptación cinematográfica del libro de Laura Esquivel, ya no visita a Regina del Pilar Campos desde hace algunos años.

Pero, ¿por qué la hija de la actriz de telenovelas está en prisión desde hace dos décadas?

Regina Torné participó en la película de 'Como agua para chocolate'. (Foto: Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

¿Por qué encerraron a la hija de Regina Torné?

Regina Torné tiene una única hija, la cual fue declarada culpable por su participación en un delito de alto impacto.

En 2006, cuando Torné participa en Lo que callamos las mujeres, su hija Regina del Pilar fue detenida por la policía de la Ciudad de México (entonces Distrito Federal).

Después de un juicio, la hija de la actriz de Como agua para chocolate fue declarada culpable por su responsabilidad en los delitos de homicidio y secuestro de una joven identificada como Maribel Flores Monroy, esposa de un sujeto llamado Édgar, también pareja de Regina y cómplice en el crimen.

De acuerdo con TV Notas, Maribel regresaba a su casa cuando fue golpeada, privada de su libertad y posteriormente asfixiada por un grupo de personas, entre ellas la hija de Regina Torné.

El crimen, presuntamente, fue impulsada porque Maribel no deseaba darle el divorcio a Édgar. Después, los restos de la mujer fueron abandonados y testigos de la escena alertaron a las autoridades.

Los testimonios permitieron a la policía detener a los implicados y llevarlos ante un juez de control, quien tras una investigación, sentenció a 35 años a la hija de la actriz de Amor en custodia.

Actualmente, lleva 20, pero su mamá dejó de visitarla en prisión, información que compartió Ana María Alvarado en su cuenta de Instagram.

Regina del Pilar Campos, hija de la actriz Regina Torné, fue detenida por la policía cuando se disponían a tirar el cuerpo de una mujer (Foto: Cuartoscuro) (Pedro Marrufo)

¿Quién es Regina Torné?

Regina Torné es una actriz que nació el 2 de octubre de 1945 en Villahermosa, Tabasco, de acuerdo con la página IMDB.

El debut profesional de su trayectoria artística ocurrió en 1966, cuando tenía 21 años, en la película Despedida de soltera.

Ella es reconocida por participar en diferentes programas de TV y películas, siendo una de las más destacadas la producción cinematográfica de Como agua para chocolate, de 1992, basada en la novela homónima escrita por Laura Esquivel.

Su último trabajo como actriz lo hizo para un episodio de Un día cualquiera, en 2016, y desde entonces no regresó al set.

Entre sus proyectos artísticos más destacados están los siguientes: